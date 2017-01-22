banner181

banner100

BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Bakan Tüfenkci'den şehit ailesine ziyaret

22 Ocak 2017 Pazar 18:24
Bu haber 479 kez okundu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bilgiç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Tüfenkci'den şehit ailesine ziyaret
MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç'in ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Tüfenkci, beraberinde Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bilgiç'in Arapgir ilçesindeki babaevine gitti.

Burada şehit yakınları tarafından karşılanan Bakan Tüfenkci, şehidin babası Fethi ve annesi Hülya Bilgiç ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Bir süre baba Fethi Bilgiç ile sohbet eden Tüfenkci, aileyi böyle bir evlat yetiştirdikleri için kutladı.

Tüfenkci, şehitliğin ölümlerin en güzeli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hepimizin gururu. Vatanın bekası için, bu milet için geçmişte canlarını verenler bu vatanı bize emanet bıraktıysa bu mücadelede canlarını verenler, çocuklarını, torunlarını vatana emanet bırakacaklar. Biz oralarda Türkiye'nin güvenliği için varız. Yoksa bizim oradaki topraklarda, zenginliklerde gözümüz yok. Sadece ve sadece Türkiye'nin güvenliğini sağlama noktasında oradayız. Çünkü oralar terör yuvası haline geldi. Oradaki unsurlar Türkiye'nin her yerinde eylemler yaparak Türk milletinin canını, malını hedef alıyor. Dolayısıyla bizim mücadelemiz bu. Onlar görevlerini yaptı. Bundan sonrası sizlere bizlere düşüyor. Yaralanan askerleri ziyaret ettim. Orada birebir şeyler yok, kalleşçe saldırılar var."

Baba Bilgiç ise oğlunun sonuna kadar teröristlerle mücadele ettiğine işaret ederek, "Vatan sağolsun. Allah kuvvet, metanet, cesaret versin. Onlar sayesinde biz rahatız. Arkadaşları, komutanları da buraya geldi. Hepsi aynı şevkteler, azimdeler. Onu gördüm." ifadesini kullandı.

- "(Şehit) düşman orada çatışırken ben burada yatmam' diyordu"

Anne Hülya Bilgiç de oğlunu sürekli izne gelmesi için çağırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürekli izne gel diyordum. O da 'kesinlikle gelmem' diyordu. 'Düşman orada çatışırken ben burada yatmam' diyordu. Oğlum bana hiç çatışmada olduğunu söylemiyordu. 'Devlet bize bakıyor. Tepsi tepsi baklava gönderiyor. Kilo aldık. Ben iyiyim anne' diyordu." 


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.