Bakan Özlü İTÜ'yü ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antarktika'ya bilim üssü kurulmasına ilişkin, "Heyeti teknik üniversitemiz, geminin hazırlanmasını biz koordine edeceğiz. Uluslararası anlaşmayı da meclisten biz geçireceğiz. Geldiğimiz aşama anlaşmanın onaylanması, grubun hazırlanması ve bir gemi ile grubun intikali olacak." dedi.

Bakan Özlü, İstanbul Teknik Üniversitesini (İTÜ) ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Özlü, İTÜ'de doktora yaptığını anımsatarak, o dönemlerde üniversitenin bugünkü kadar gelişmiş olmadığını kaydetti.

Hükümetin yeni programınının teknolojiye dayalı büyüme modelini benimsemek olduğunu ifade eden Özlü, şunları söyledi:

"Sanayimizi esas alıyoruz fakat sanayimize teknolojimizi enjekte etmek istiyoruz. Teknolojiyi elde etmenin iki yolu vardır. Bunlardan biri teknolojiyi yurt dışından transfer etmektir ama bu bir noktaya kadar mümkün. Bunlardan ikincisi teknolojiyi üretmektir. Biz teknolojiyi üreten bir Türkiye için radikal dönüşüm programları hazırladık. Önümüzdeki günlerde TÜBİTAK merkezli yapısal dönüşüm programını hayata geçireceğiz. Buradaki amacımız sanayiden teknolojiye teknolojiden bilime geçmek.

Bilimin merkezi üniversitelerdir. Özellikle İTÜ gibi köklü üniversitelerimiz teknolojinin gelişmesinde önemli katkıları olmuş kurumlardır. Bunların mezunları Türkiye'ye çok ciddi katkılar sağlamıştır. Biz sanayimizi destekleyeceğiz. Bunu da üniversitelerimizle birlikte bilim temelli yapmak istiyoruz. İTÜ'nün son yenilerini görmek üzere buradayız."

Özlü, gelecek günlerde İTÜ ile birlikte Antarktika'da bir bilim üssü kuracaklarını anlatarak, bunun çalışmalarını da Başbakan Binali Yıldırım'a arz ettiklerini, onayını aldıklarını, önümüzdeki günlerde iklimin ve takvimin müsait olma durumuna göre Antarktika'ya bir bilim üssü kurmak üzere heyet göndereceklerini dile getirdi.

"Antarktika Antlaşması"nı anımsatan Özlü, "Mecliste bekleyen bir onay var. Gelecek hafta onu meclisten geçirmeye çalışacağız. Diğer ülkelerin kabul ettiği Antarktika'yı bilim için kullanma, bilim dışında kullanmamayı öngören bir anlaşma. Bir gemi konusu da var. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzle görüşeceğiz. Ben Ulaştırma Bakanımızla görüştüm, onlarla mutabıkız, Başbakanımıza arz ettik o da onayladı. Heyeti teknik üniversitemiz, geminin hazırlanmasını biz koordine edeceğiz. Uluslararası anlaşmayı da meclisten biz geçireceğiz. Geldiğimiz aşama anlaşmanın onaylanması, grubun hazırlanması ve bir gemi ile grubun intikali olacak." şeklinde konuştu.

Özlü, problemin sadece oraya gidip bir bayrak dikmek olmadığını belirterek, "Orada bir takım bilimsel çalışmalar üretmek. İTÜ'den gidecek öğretim üyelerimizin yapacağı ilk iş bir fizibilite etüdü yapmaktır. Oradaki üssün yapılanması, faaliyetleri nasıl olacak? Bununla ilgili. Dolayısıyla süreç yürüyor." dedi.

- "Bizim Antarktika'da olmamız elzem"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Başbakan Binali Yıldırım ve Bakan Özlü'nün desteğiyle bu işin koordinasyonunu üstlendiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir üniversite ayrımı yapmadan… TÜBİTAK'tan bir kişiyi oraya yolladık, üniversiteden de iki kişi şu anda orada. Biz sadece koordinasyon ve bilimsel desteği sağlıyoruz. Bu sene için ön fizibilite çalışması olacak. Bütçe de ayrılacak. Daha sonra 40-50 kişilik grup üs ve akademik çalışma için harekete geçeceğiz. Antarktika aslında şu açıdan önemli; bunlar dünyanın buzdolapları. İklim, yer altı kaynakları açısından değerli. Dünyanın en büyük su potansiyeli orada. Yaklaşık 56 ülke şu anda orada çalışıyor. Bizim orada olmamız elzem."

Konuşmaların ardından Bakan Özlü, Tıbbi Cihaz Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Laboratuvarını ziyaret ederek, dünyada bir ilk olan mikrodalga meme kanseri erken teşhis ve görüntüleme cihazı hakkında bilgi aldı.

Özlü, daha sonra İTÜ Enerji Enstitüsü, İTÜ Magnet, İTÜ Arı Teknokent ziyaretlerinde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı