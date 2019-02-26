Bakan Murat Kurum Açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Kurum, tesisin il ve ilçe için hayırlı olmasını diledi. Tesisin hemen hemen tüm ilçeye atıksu arıtma hizmeti sağlayacağını dile getiren Kurum, arıtılan sularınsa tarımda fydalanılacağını bildirdi. Projelerinde çevre hassasiyetlerinin öne çıktığını belirten Bakan Kurum,'Arıtılan suları tarımda kullanmak suretiyle, bir çevreci parti olarak, çevrecibir liderin partisi olarak hem çevremizi koruyacağız hem de gelecek nesilleredaha iyi bir çevre bırakacağız.' dedi.

81 İLE MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ

Kurum, Seydişehir'e bir millet bahçesi inşa edeceklerini, ilçenin tüm ihtiyaçlarını karşılama gayreti içerisinde olacaklarını dile getirdi. 81 ilde millet bahçesi yapmayı planladıklarını belirten Kurum, 'Şuanda 41 ilde, 28 milyon metrekare alanda tam 74 millet bahçesi inşa ediyoruz.Hedefimiz her ilimizde en az 1 millet bahçesi yapmak. Seydişehirimize de birmillet bahçesi yapacağız.' şeklinde konuştu.

ALT GELİR GRUBU VATANDAŞLARA EV MÜJDESİ

Kentsel dönüşümle alakalı 81 ilde seferberlik ilan ettiklerini ifade eden Kurum, 'Artık illerimizde, ilçelerimizde, köylerimizde riskli bina kalsınistemiyoruz. Kartal'da biliyorsunuz 21 canımız gitti. Artık bir can dahakaybetmek istemiyoruz. Başka ocaklara ateş düşsün, başka analar ağlasınistemiyoruz. Kararlıyız ve 5 yıllık süreçte yılda 300 bin konut dönüştüreceğiz.' dedi. Hem Konya merkezinde hem de ilçelerde alt gelir grubu, orta gelirgrubu ve memur insanlar için sosyal konutlar yapacaklarını dile getiren Kurum,özellikle alt gelir grubu vatandaşların kolay bir şekilde ev sahibi olabileceğini açıkladı.