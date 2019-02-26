Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
105082
ALTIN
226.445
DOLAR
5.3053
STERLİN
7.0346
EURO
6.0338

Bakan Murat Kurum Açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müjdeyi verdi. Kurum, "Hem Konya merkezinde hem de ilçelerde alt gelir grubu, orta gelir grubu ve memur vatandaşlar için sosyal konutlar inşa edeceğiz" dedi.

Bakan Murat Kurum Açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müjdeyi verdi. Kurum, "Hem Konya merkezinde hem de ilçelerde alt gelir grubu, orta gelir grubu ve memur vatandaşlar için sosyal konutlar inşa edeceğiz" dedi.

26 Şubat 2019 Salı 10:02
1863 Okunma
Bakan Murat Kurum Açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Kurum, tesisin il ve ilçe için hayırlı olmasını diledi. Tesisin hemen hemen tüm ilçeye atıksu arıtma hizmeti sağlayacağını dile getiren Kurum, arıtılan sularınsa tarımda fydalanılacağını bildirdi. Projelerinde çevre hassasiyetlerinin öne çıktığını belirten Bakan Kurum,'Arıtılan suları tarımda kullanmak suretiyle, bir çevreci parti olarak, çevrecibir liderin partisi olarak hem çevremizi koruyacağız hem de gelecek nesilleredaha iyi bir çevre bırakacağız.' dedi.

81 İLE MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ

Kurum, Seydişehir'e bir millet bahçesi inşa edeceklerini, ilçenin tüm ihtiyaçlarını karşılama gayreti içerisinde olacaklarını dile getirdi. 81 ilde millet bahçesi yapmayı planladıklarını belirten Kurum, 'Şuanda 41 ilde, 28 milyon metrekare alanda tam 74 millet bahçesi inşa ediyoruz.Hedefimiz her ilimizde en az 1 millet bahçesi yapmak. Seydişehirimize de birmillet bahçesi yapacağız.' şeklinde konuştu.

ALT GELİR GRUBU VATANDAŞLARA EV MÜJDESİ

Kentsel dönüşümle alakalı 81 ilde seferberlik ilan ettiklerini ifade eden Kurum, 'Artık illerimizde, ilçelerimizde, köylerimizde riskli bina kalsınistemiyoruz. Kartal'da biliyorsunuz 21 canımız gitti. Artık bir can dahakaybetmek istemiyoruz. Başka ocaklara ateş düşsün, başka analar ağlasınistemiyoruz. Kararlıyız ve 5 yıllık süreçte yılda 300 bin konut dönüştüreceğiz.' dedi. Hem Konya merkezinde hem de ilçelerde alt gelir grubu, orta gelirgrubu ve memur insanlar için sosyal konutlar yapacaklarını  dile getiren Kurum,özellikle alt gelir grubu vatandaşların kolay bir şekilde ev sahibi olabileceğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Murat KurumÇevre Ve Şehircilik Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benzine 11 kuruş indirim
Benzine 11 kuruş indirim
Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı
Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı
PETLAS’TAN OYUNUN KURALINI DEĞİŞTİREN TRAKTÖR LASTİĞİ
PETLAS’TAN OYUNUN KURALINI DEĞİŞTİREN TRAKTÖR LASTİĞİ
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim