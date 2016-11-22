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Bakan Müezzinoğlu, Siirt'teki maden faciası bölgesinde

22 Kasım 2016 Salı 13:26
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, Siirt'in Şirvan ilçesinde maden faciasının yaşandığı bölgede incelemede bulundu

Bakan Müezzinoğlu, Siirt'teki maden faciası bölgesinde
SİİRT (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Siirt'in Şirvan ilçesinde maden faciasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Bakan Müezzinoğlu, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ile Şirvan ilçesinde maden faciasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak, AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Türk Kızılayı ve jandarmanın çalışmalarının koordine edildiği Kriz Yönetim Merkezi'nde drone ile çekimi yapılan bölgede kurtarma çalışmalarını izledi.

Enkaz altında kalan işçilerin yakınlarının bulunduğu çadıra giderek onlarla görüşen Müezzinoğlu, aileleri de yanına alarak enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü alana gitti. 

Ailelerle sahada arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerle görüşen Müezzinoğlu, en kısa sürede enkaz altındaki işçilere ulaşmanın gayreti içerisinde olduklarını, 24 saat çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Anadolu Haber Ajansı
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