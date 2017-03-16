BAKAN KAYA HOLLANDA'DA YAŞANANLARI ANLATTI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda'da diplomatik skandalın yaşandığı geceyi anlatırken, " Vatandaşlarımızın sesini sürekli duyuyordum. 7 saat boyunca o vatandaşlarımızın sesi bana güç verdi. Gerçekten orada o kadar güçlü bir şekilde durabildiysem o vatandaşlarımız sayesinde" dedi.

Kaya, Birleşmiş Milletler'deki (BM) temaslarının ardından AA ve TRT'ye yaptığı açıklamada Hollanda'da yaşanan diplomatik skandalı ve bu konuda BM'deki temaslarını değerlendirdi.

Hollanda'da yaşananların ne diplomasiyle ne demokrasiyle ne de insan hakları ile bağdaşmadığını BM'deki konuşmasında anlattığını belirten Kaya, 12 ülkenin bakanlarına da ikili görüşmelerle "çirkin muameleyi" birinci elden aktardığını söyledi.

Muhataplarının duyduklarına inanamadığını ifade eden Kaya, "Bunun diplomasi tarihinde benzerinin görülmediğini söyledi hepsi ve duyduklarına gerçekten inanamadılar. 'Şaka mı yapıyorsunuz' diyenler bile oldu. Gerçekten Avrupa için Hollanda için, AB üyesi bir ülke için utanç gecesiydi o gece yaşananlar. Çok insanlık dışı bir muameleye maruz kaldık." dedi.

Saatlerce bir noktada tutulduklarını, ne konsolosluk binasına girmelerine ne de geri çıkmalarına izin verildiğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Polisler 'bize verilen emirler bu şekilde. Sizi içeri alamayız' dediler ve sürekli bizi ülke dışına çıkaracaklarını söylediler. Ama ben dedim ki 'bu binaya gireceğim ve vatandaşlarımızla buluşacağım. Beni hiçbir güç buradan çıkartamaz.' Uzun saatler bekledik. Mücadele ettik, direndik. Benim korumalarım, danışman arkadaşlarım, konsolosumuz, maslahatgüzarımız gözaltına alındı, hapishaneye götürüldü ve hücrede tutuldu. Adi, basit terör suçlusu gibi hücreye koydular. Gerçekten çok insanlık dışı bir muameleye maruz kaldık. Saatlerce bir lavaboya gitmemize dahi izin verilmedi.

Daha sonra benim araçtan inmeyeceğimi anlayınca çekici çağırdılar. Çekici aracı çekerek beni sınır dışı edeceklerini anlayınca araçtan indim. Bu sefer polis aracına bindirilerek Almanya sınırına götüreceklerini söylediler. Ama Almanya sınırına da götürmediler. Bir polis karakoluna götürüldüm. Orada da bir buçuk saat kadar bekletildim."

- "Dünya diplomasi tarihinde bir ilk"

Hollanda'nın kadınlar gününden bir kaç gün sonra bir kadın bakan olarak kendisine uyguladığı muamelenin insanlık dışı olduğunu vurgulayan Kaya, "Hollanda'nın utanç gecesiydi bence. Yani seçimlerin sebep olduğu söyleniyor ama seçim oy vesaire bütün bunlar demokrasinin askıya alınmasına, insanın ifade özgürlüğünün, hareket özgürlüğünün, toplanma özgürlüğünün askıya alınmasına sebep olacak şeyler değil, gerçekten çok insanlık dışı, çağ dışı bir muameleye maruz kaldık. Herhalde dünya diplomasi tarihinde bir ilk." dedi.

Engellenme sırasında Konsolosluk binasına yaklaşık 30 metre uzaklıkta tutulduğunu ve Türk vatandaşlarının sesini duyabildiğini anlatan Kaya, "Vatandaşlarımızın sesini sürekli duyuyordum. 7 saat boyunca o vatandaşlarımızın sesi bana güç verdi. Gerçekten orada o kadar güçlü bir şekilde durabildiysem o vatandaşlarımız sayesinde." diye konuştu.

Bakan Kaya, "16 Nisan'da inşallah Avrupa'nın bu tavrına karşı vatandaşlarımız en güzel cevabı verecek." ifadelerini kullandı.

- Avrupa Adalet Divanının başörtüsü kararı

Kaya, BM'deki konuşmasında Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararını da eleştirdiğini hatırlatarak, bu kararın Müslüman kadınları inancıyla kariyeri arasında bir tercihe zorladığını söyledi.

Bu kararın Müslüman kadınların eğitim ve istihdam noktasında ciddi sıkıntılar yaşamasına neden olacağını vurgulayan Kaya, "Avrupa'da gün geçtikçe İslamofobi, ırkçılık gerçekten çok daha ciddi bir sorun haline geliyor. Avrupa maalesef savunduğunu söylediği değerlerden çok uzaklaşıyor. Eğer bu konuda ciddi önlemler almazlarsa Avrupa önümüzdeki yıllarda farklılıkları tamamen reddeden, söylediği değerlerden tamamen uzaklaşmış bir bölge haline gelecek." diye konuştu.

- 12 ülkeden bakanlarla görüştü

Bakan Kaya, BM'de Kadının Statüsü Komisyonunun toplantıları için bulunan birçok ülkenin temsilcisi ile de ikili görüşmelerde bulundu.

Kaya, Romanya, Avustralya, Filistin, Namibya, Kosta Rika, Kenya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya, Afganistan, İzlanda, Malta ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden bakanlara Hollanda'daki diplomatik skandalı anlattı.

Anadolu Haber Ajansı