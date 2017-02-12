Bakan Elvan ve Arslan, Iğdır'da

IĞDIR (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Biz bu programda yatırım yapmak isteyen yatırımcıyla fizibilite çalışmasından üretim aşamasına kadar geçen tüm süreçte yatırımcıyla birlikte olacağız. Biz, bakanlığımız ve kalkınma bankası yatırımcının emrinde olacak. Sizlere, iş dünyasına danışman olarak çalışacağız, danışmanlık yapacağız ve bu yatırımı birlikte gerçekleştireceğiz. Yatırımın herhangi bir aşamasında bir sorunla karşılaştığınızda o sorunu biz çözeceğiz." dedi.

Elvan ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Toplantı Salonunda düzenlenen Cazibe Merkezleri Programı Tanıtım Toplantısında iş adamlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Bakan Elvan, Kars ve Ardahan programlarının ardından Iğdır'a geldiklerini bildirdi.

Iğdır'ın Kafkasya ve Asya'ya açılan kapı konumunda olduğunu ve İran, Azerbaycan ve Ermenistan'a sınırı bulunduğundan 3 ülkeye sınır olan tek il olduğunu belirten Elvan, şöyle devam etti:

"Başta Tebriz-Batum olmak üzere önemli ticaret yolları üzerinde bulunduğundan tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve sınırımızın koruyuculuğunu üstlenmiş bir serhat şehrimizdir. Kardeş Azerbaycan'a bağlı Nahçivan Özerk Cumhuriyeti ile oluşturduğu 11 kilometrelik sınır sayesinde Türk Dünyasını birbirine bağlayan stratejik öneme haiz bir ilimiz olup, Nahçivan'ın da dış dünyaya açılan en önemli kapısıdır. Iğdır, Doğu Anadolu'nun Çukurovası olarak nitelendirebileceğimiz çok önemli mümbit bir ilimizdir."

2002 yılından itibaren Türkiye'de yerel ve bölgesel kalkınma alanında devrim niteliğinde değişiklikler olduğunu vurgulayan Elvan, geçmişte bölge ile ilgili yapılan çalışmaların daha çok masa başında yapıldığını, ancak 202 yılından itibaren çalışma sisteminin değiştiğini anlattı. Elvan, bu tarihten itibaren yerel kalkınma ajansları kurulduğuna işaret ederek, "Kalkınma ajanslarımız çok yoğun bir çaba sarf etti. Kurumlarımızın kapasitesini geliştirmek yine bizim öncelikli hedeflerimizden biriydi. Bu alanda da çok önemli gelişmeler sağlandı." dedi.

Bakan Elvan, bundan 14 yıl öncesine kadar herhangi bir sivil toplum kuruluşundan Iğdır'a yönelik bir proje istense böyle bir projeyi yapacak bir kişinin dahi olmadığını, bugün ise Iğdır'dan, Iğdır'ın kalkınması için yüzlerce projenin sunulduğunu bildirdi. Elvan, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından hazırlanan "Iğdır'a neden yatırım yapılmalı" konulu 10 maddelik çalışmayı girişimcilere anlattı.

-"Biz, bakanlığımız ve kalkınma bankası yatırımcının emrinde olacak"

Başbakan Binali Yıldırım'ın bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını kapatmaya yönelik talimatını hatırlatan Elvan, şunları ifade etti:

"Huzurlarınızda Sayın Başbakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Cazibe Merkezi programının diğer teşvik tedbirlerinden ve programlardan önemli farklılıkları var. Biz bu programda yatırım yapmak isteyen yatırımcıyla fizibilite çalışmasından üretim aşamasına kadar geçen tüm süreçte yatırımcıyla birlikte olacağız. Biz, bakanlığımız ve kalkınma bankası yatırımcının emrinde olacak. Sizlere, iş dünyasına danışman olarak çalışacağız, danışmanlık yapacağız ve bu yatırımı birlikte gerçekleştireceğiz. Yatırımın herhangi bir aşamasında bir sorunla karşılaştığınızda o sorunu biz çözeceğiz. Sanki bir kamu yatırımı yapılıyormuş gibi biz işin başından sonuna kadar sürecin içerisinde olacağız, kalkınma bankası bu sürecin içerisinde olacak."

Konuşmanın ardından iş adamı Eyüp Haykar'ın elini tutan Elvan, "Başından, fizibilite aşamasından üretim aşamasına kadar Eyüp kardeşimin elini tutacağım, hiç bırakmayacağım ve işin sonuna kadar birlikte çalışacağız." dedi.

- "Iğdır ciddi bir şekilde mesafe aldı"

Bakan Ahmet Arslan da konuşmasında, bölgenin dünden bugüne çok yol aldığını fakat daha fazla yol almaya ihtiyacı olduğunu belirtti. Bölgeler arası kalkınmışlık farkını gidermeye ihtiyaç bulunduğuna değinen Arslan, "Çünkü ülke büyüyor, gelişiyor. Biz de bölge olarak ziyadesiyle bundan yararlanmak ve yol almak istiyoruz. Elbetteki yatırımın, kalkınmanın ve istihdamın olmazsa olmazı ulaştırma altyapısını tamamlamak. Iğdır bu konuda ciddi bir şekilde mesafe aldı." diye konuştu.

Bölünmüş yol ve havalimanına sahip olmanın bir ilin kalkınması için çok önemli iki unsur olduğunu vurgulayan Arslan, demiryolunun önemi üzerinde durdu.

Arsan, şunları kaydetti:

"Daha da önemlisi, özellikle cazibe merkezleri kapsamında Iğdır'ın daha da gelişmesi, sanayisinin daha da büyümesi ve bulunduğu coğrafya üzerinde üç ülkeye komşu olmasının avantajını da kullanarak hem ticaretini geliştirmesi hem ihracatını geliştirmesi için yine bir başka taşımacılık türü olan demiryolu bağlantısının yapılmasının ilimiz açısından, bölgemiz açısından bir o kadar önemli. Proje sürecini sizinle birlikte takip ediyoruz, belli bir aşamaya geldi. Hedefimiz Çin'den başlayarak Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden ülkemizi batıya katederek Avrupa'ya kadar gidecek yolu Kars-Iğdır Dilucu-Nahçıvan üzerinden hem Avrupa'ya bağlamış olacağız hemde Nahçıvan'a, İran'a, Pakistan'a, Hindistan'a kadar bağlamış hale geleceğiz. Bununla ilgili hükumet olarak irademiz sonuna kadar var ve gerekeni yapıyoruz."

Anadolu Haber Ajansı