BAKAN ÇELİK'TEN "GDO" DENETİMİ AÇIKLAMASI

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2016-2017 yıllarında yurt içinde 660 Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) denetimi gerçekleştirildiğini, bunların 7’sinde GDO'lu soya kıyması tespit edildiğini ve ilgililer hakkında yasal işlem yapıldığını belirterek, "Bunlar arasında ekmekte herhangi bir GDO izi tespit edilmedi. İthalatta ise 11 bin 626 üründe yapılan GDO denetimlerinin 105’inde GDO kaynaklı olumsuzluk tespit edilerek, bu ürünlerin ithalatına izin verilmedi." dedi.

Çelik, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Türkiye’de GDO kullanımının Biyogüvenlik Kurulu’nun iznine tabi olduğuna dikkati çekti ve ülkede sadece GDO’lu mısır ve soyanın yem amacıyla kullanılmasına izin verildiğini söyledi.

Mısır ve soya haricindeki GDO’lu ürünlerin kullanılmasının kesinlikle yasak olduğunu ifade eden Çelik, Bakanlık tarafından ithalatta ve yurt içinde GDO’lu olması muhtemel tüm ürünlerde çok sıkı GDO denetimleri yapıldığını vurguladı.

Çelik, GDO analizlerinin 10'u Bakanlığa bağlı, 38'i de özel olmak üzere, 48 gıda laboratuvarında yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"2016-2017 yıllarında yurt içinde 660 GDO denetimi gerçekleştirildi. Bunların 7’sinde GDO'lu soya kıyması tespit edildi ve ilgililer hakkında yasal işlem yapıldı. Bunlar arasında ekmekte herhangi bir GDO izi tespit edilmedi. İthalat denetimlerinde ise söz konusu dönemde 11 bin 626 üründe GDO denetimi yapılmıştır. Bunların 105’inde GDO kaynaklı olumsuzluk tespit edilerek, bu ürünlerin ithalatına izin verilmemiştir. Bu ürünler menşeine iade edilmiştir."

Anadolu Haber Ajansı