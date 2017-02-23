Bakan Arslan'dan "kan ver, hayat ver" kampanyasına destek

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye nüfusunun yüzde 1'inden azının kan bağışı kampanyasına destek verdiğini belirterek, "Farkındalık yaratıp, sürdürülebilirliği sağlamak adına bu oranın artması gerekiyor." dedi.

Arslan, Bakanlık Konferans Salonu'nda Türk Kızılayı tarafından başlatılan "kan ver, hayat ver" kampanyası kapsamında kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı'nın öneminin anlatılamayacak kadar büyük olduğunu vurgulayan Arslan, kurumun dünyadaki tüm mazlumlara, mağdurlara, ihtiyaç sahiplerine, afete maruz kalmışlara Türk bayrağını şerefle dalgalandırarak eriştiğini ifade etti.

Arslan, 100 bin kişilik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Balkanlığı ailesiyle kampanyaya destek vermek istediklerine işaret ederek, "80 milyon vatandaşımızın ne yazık ki yüzde 1'inden azı kan bağışı kampanyasına destek veriyor. Farkındalık yaratıp, sürdürülebilirliği sağlamak adına bu oranın artması gerekiyor." diye konuştu.

- "Kan eşittir hayat"

Çeşitli nedenlerle kan ihtiyacı doğduğunda insanın çaresiz kaldığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"O an insanın gözü başka hiçbir şeyi görmez. Evleriniz, arabalarınız, uçaklarınız, yatlarınız olsa da o gün hiçbirinin önemi olmaz. Kan ikamesi olmayan tek şey. Bu ihtiyacın önemini o gün bir kez daha anlarsınız. Ben üç çocuğu yaşamamış, sonra dördüncü çocuğu yaşamış bir babayım. Erken doğumdu. Kan gerekti, ancak babanın kanını almak istemediler. Zira, birinci derece yakınların kanı çok tercih edilmiyor, ancak mecbur kalarak kendi kanımı verdim. Yaklaşık 3,5 aylık periyotta hep kan peşinde koştum. O gün benim gözüm hiçbir şeyi görmüyordu. Kan eşittir hayat. Kampanyayı 81 ildeki çalışma arkadaşlarımıza yayarak, bu kutsal hizmete memnuniyetle destek vereceğiz. Rabbim kimseye kaza, bela hastalık vermesin, ama verirse de kan bulmak için kıvranmak zorunda bırakmasın."

- "Kan vermek manevi karşılığı olan bir bağıştır"

Türk Kızılayı Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu da kamu kurumlarının kan bağışlarının çok önemli olduğunu belirterek, "Bu sahiplenmeyi önemsiyoruz. Sağlıklı bireylerin hiç tanımadığı bir kişiye verdiği kanın ulaşmasına vesile olmak çok güzel. Kan vermek zorunlu değil gönüllülük esasına dayalıdır. Kan, yerine koyamadığımız bir üründür. Manevi karşılığı olan bir bağıştır. Her bir bağışçımıza teşekkür ediyoruz. Allah yaptığınız bu hayrı kabul etsin." dedi.

Anadolu Haber Ajansı