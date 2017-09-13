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Bakan Arslan, Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etti

13 Eylül 2017 Çarşamba 15:20
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: - "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar, bugünkü çalışmalar ve bundan sonraki çalışmalarla da Kocaeli'nin gelişmesi, kalkınması adına çok şey yapacağız, biliyoruz ki bu sadece Kocaeli için değil, ülkemiz için gerekli, 80 milyonun refahı için gerekli, ülkemizin endüstrisinin, sanayisinin büyümesi, buna bağlı olarak ekonomisinin büyümesi anlamına geliyor"

Bakan Arslan, Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etti
KOCAELİ (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar, bugünkü çalışmalar ve bundan sonraki çalışmalarla da Kocaeli'nin gelişmesi, kalkınması adına çok şey yapacağız, biliyoruz ki, bu sadece Kocaeli için değil, ülkemiz için gerekli, 80 milyonun refahı için gerekli, ülkemizin endüstrisinin, sanayisinin büyümesi, buna bağlı olarak ekonomisinin büyümesi anlamına geliyor." dedi.

Kocaeli Valiliği'ni ziyaret eden Arslan, valilik anı defterini imzaladı.

Arslan, ziyarette yaptığı konuşmada, Vali Hüseyin Aksoy'a görevinde başarılar dileyerek, Aksoy'un tecrübeleriyle Kocaeli'ye katkı sunacağını söyledi.

Kocaeli'nin kendileri için öneminden bahseden Arslan, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafi konumun hakkını verebilmesi için yapılan çalışmaların önemli olduğuna dikkati çekti. 

Arslan, çalışmaların Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi adına lokomotif görevi gördüğünü dile getirerek, "Bu haritadan baktığınız zaman Kocaeli bu köprünün tam da merkezi, Asya-Avrupa, Balkanlar-Kafkaslar, Orta Doğu ve Afrika arasında ülkemizin köprü konumunu pekiştiren çok önemli bir il. Sadece coğrafi olarak değil, sanayi olarak gerek ülkemizin kalkınmasına, gerek dış ticaretimize verdiği katkı anlamında Kocaeli çok önemli bir görev ifa ediyor. Biz de bunun bilincinde olarak, Kocaeli'nin ulaşımı ve erişimi anlamında altyapı yatırımlarını her zaman birinci derecede öncelikli tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın önderliğinde demiryollarında, karayollarında, denizcilikte, havacılıkta elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kocaeli'nin ulaşım yollarının entegrasyonu anlamında da örnek bir kent olduğunu anlatan Arslan, bu sayede Türkiye'nin dış ticaretine önemli katkı sunduğunu bildirdi.

Arslan, ulaştırmanın her türünde Kocaeli'de çok şey yaptıklarını ancak bunun yeterli olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Karayolları ağının geliştirilmesi, şehrin kuzeyinden de yeni koridorların tamamlanması, limanların çok daha geliştirilmesi, mevcut demiryolunda geliştirme ve iyileştirmenin yanı sıra şehrin kuzeyinden alternatif bir demiryolu koridoru oluşturmanın da Kocaeli için önemli olduğunu biliyoruz. Bunların hakkını verdiğimiz önemli yatırımlar var, yapmayı planladıklarımız var. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar, bugünkü çalışmalar ve bundan sonraki çalışmalarla da Kocaeli'nin gelişmesi, kalkınması adına çok şey yapacağız. Biliyoruz ki bu sadece Kocaeli için değil, ülkemiz için gerekli, 80 milyonun refahı için gerekli, ülkemizin endüstrisinin, sanayisinin büyümesi, buna bağlı olarak ekonomisinin büyümesi anlamına geliyor. Burada oluşan refah, Kocaeli insanının yaşam kalitesini ve standardını yükselttiği gibi ülkemizin geriye kalan her yerindeki insanının da yaşam kalitesinin artması anlamına geliyor." 

Arslan'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Kocaeli Valisi Aksoy, konuşmaların ardından Bakan Arslan'a hediye takdim etti.


Anadolu Haber Ajansı
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