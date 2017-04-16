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BAKAN ALBAYRAK'TAN REFERANDUM AÇIKLAMASI

16 Nisan 2017 Pazar 21:00
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Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Büyük Türkiye'nin temeli, bu tarihi günde aziz milletimizin feraseti ile atılmış oldu"

BAKAN ALBAYRAK'TAN REFERANDUM AÇIKLAMASI
ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bugün millet, devlet ve 80 milyon insanımız kazanmıştır. Sandığa katılım, şeffaf oy süreci ile Türkiye dünyaya demokrasi dersi vermiştir." ifadelerini kullandı. 

Albayrak, anayasa değişikliğinin oylandığı referandum sonucuna ilişkin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyük Türkiye'nin temeli bu tarihi günde aziz milletimizin feraseti ile atılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türk halkına teşekkürlerini sunan Albayrak, şunları belirtti:

"Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Büyük Türkiye'nin temeli, bu tarihi günde aziz milletimizin feraseti ile atılmış oldu. Teşekkürler Türkiye. Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Bugün millet, devlet ve 80 milyon insanımız kazanmıştır. Sandığa katılım, şeffaf oy süreci ile Türkiye dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Artık kucaklaşma ve 'Büyük Türkiye' için gayret zamanıdır."

Anadolu Haber Ajansı
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