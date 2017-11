BAKAN ALBAYRAK BEYOĞLU SOHBETLERİ’NE KONUK OLDU

Beyoğlu Belediyesi tarafından dokuzuncusu düzenlenen Beyoğlu Sohbetleri Pera Palace Hotel de gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak’ın konuk olduğu programa; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Dini cemaat liderleri, Konsoloslar, İş, Sanat ve Spor camiasının önde gelen isimleri katıldı. Açılış konuşmalarının ardından soru cevap şeklinde devam eden programda Bakan Albayrak, Türkiye’nin enerji yatırımları, milli enerji ve maden politikaları ile birlikte genel gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE KENDİ GELECEĞİNİ İNŞA EDİYOR

Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızdan çok güzel bir haber aldık. Yerli otomobili inşallah 2021 de yollarda göreceğiz. Bu güzel bir haber. Bu haftanın birkaç gün evvelinde de Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun parçası tamamlandı. Neredeyse bin kilometre. Yani artık Londra ile Pekin arası birleşti. Bütün bu hat üzerinde yeni bir enerji var, yeni bir gelişme var. Sayın bakanımızla birlikte enerjide güzel atılımlar ve sürekli bir gündem görüyoruz. Yine kendisinden duyduk. Geçen senenin yatırımlarının yüzde 55’i yenilenebilir enerjiye. Bu sene de ilk 9 ayda enerjiyi yapılan yatırımların yüzde 64’ü yenilenebilir enerjiye. Dünya değişiyor. Türkiye bütün enerji hatlarının üzerinde ve kendi geleceğini inşa ediyor. Elbette bütün bunlar hem ülkemizi geliştiriyor hem de çevrede yeni politik durumlar meydana getiriyor. Bu akşam bize bunları özetlemek üzere Sayın Enerji Bakanımız aramızda. Ben kendisine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.” dedi.





BEYOĞLU TÜRKİYE MOZAİĞİ ÜZERİNDE ÖNEMLİ BİR İLÇEMİZ

Beyoğlu Sohbetlerinin konuğu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak, Beyoğlu Sohbetleri’nin çok sıklıkla yapılan bir program olduğunu belirterek, “Bakan arkadaşlarımızdan da duymuştuk. İnşallah biz de katılalım diyorduk. Biraz gecikmeli de olsa katıldık. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Beyoğlu sadece İstanbul değil, Türkiye mozaiği üzerinde önemli bir ilçemiz. Beyoğlu, Fatih büyüdüğümüz coğrafyalar, bizim için ayrı bir güzelliği var. Gençliğimiz İstiklal Caddesi’nde, buralarda geçti. Bu vesileyle burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.”ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BÜYÜK BİR LİDERLİK VE İNİSİYATİFLE NABUCCO’YU HAYATA GEÇİRDİ

Türkiye’nin önemli ve tarihi bir süreçten geçtiğinin de altını çizen Bakan Albayrak, “Son 10 yılın üçlemesinden bir tanesi petrol, diğeri gaz, üçüncüsü de ulaşım açısından çok önemli bir halka idi. Petrolü Bakü-Tiflis-Ceyhan’dan tamamladık. İkincisi gaz ki, dünya enerji piyasaları açısından tarihi bir projedir. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda Avrupa’nın on yıllarca konuştuğu Nabucco’yu gerçekleştirememiş olmanın gerçekliği içerisinde Türkiye büyük bir liderlik ve inisiyatifle, müthiş bir stratejik saha uygulamasıyla Nabucco’yu hayata geçirdi. İnşallah 2018’in yazında resmi açılışı yapacağız.”dedi. Bakan Albayrak üçüncü halkanın ise geçtiğimiz günlerde açılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattının olduğunu söyledi.

DÜNYAYI KISKANDIRAN BİR PERFORMANS

Bakan Albayrak “Türkiye büyüyor. Son 15 yılda yüzde altıya yakın büyümüşüz. Dünyayı kıskandıran bir performans. 15 yıl önce Amerika’ya Avrupa’ya gittiğimizde ne görüyorduk; altyapı, tesisler, havaalanları, oteller, şunlar bunlar Türkiye’de ne görüyorduk. Şimdiki New York’a bir de İstanbul’a bakın. Bu değişimle Türkiye nerelere geldi. Bu dönüşümün içersinde enerjinin payı asgari yüzde yedi büyümüşüz. Bu şu demek; Demek ki gelişmişlik ve enerji büyümesi at başı gibi birlikte gidiyor. İşte bunu sağlamamız lazım, bunun altyapısını güçlendirmemiz lazım. Yerli ve uluslararası özel sektörün de bu ekosistemi genişletici bir resimde ciddi bir dönüşümü gerçekleştirdik. Türkiye alt gelir grubundan orta gelir grubuna çıktı. Bu devre tamamlandı artık. Türkiye’ye bu yeni düzende bir üst lige, 3.0’a çıkacaksa; ekonomide, enerjide, ulaşımda, bilimde ve sanayide, her alanda 3.0 için 50 yıllık planlamayı ortaya koymak zorunda.”şeklinde konuştu.

