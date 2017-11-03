banner181

banner213
Ana SayfaGÜNCEL

BAKAN ALBAYRAK BEYOĞLU SOHBETLERİ’NE KONUK OLDU

03 Kasım 2017 Cuma 13:18
Bu haber 752 kez okundu

Beyoğlu Belediyesi tarafından dokuzuncusu düzenlenen Beyoğlu Sohbetleri’nin konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak oldu. Bakan Albayrak, Türkiye’nin enerji yatırımları ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN ALBAYRAK BEYOĞLU SOHBETLERİ'NE KONUK OLDU
Beyoğlu Belediyesi tarafından dokuzuncusu düzenlenen Beyoğlu Sohbetleri Pera Palace Hotel de gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak’ın konuk olduğu programa; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Dini cemaat liderleri, Konsoloslar, İş, Sanat ve Spor camiasının önde gelen isimleri katıldı. Açılış konuşmalarının ardından soru cevap şeklinde devam eden programda Bakan Albayrak, Türkiye’nin enerji yatırımları, milli enerji ve maden politikaları ile birlikte genel gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

 

TÜRKİYE KENDİ GELECEĞİNİ İNŞA EDİYOR

Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızdan çok güzel bir haber aldık. Yerli otomobili inşallah 2021 de yollarda göreceğiz. Bu güzel bir haber. Bu haftanın birkaç gün evvelinde de Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun parçası tamamlandı. Neredeyse bin kilometre. Yani artık Londra ile Pekin arası birleşti. Bütün bu hat üzerinde yeni bir enerji var, yeni bir gelişme var. Sayın bakanımızla birlikte enerjide güzel atılımlar ve sürekli bir gündem görüyoruz. Yine kendisinden duyduk. Geçen senenin yatırımlarının yüzde 55’i yenilenebilir enerjiye. Bu sene de ilk 9 ayda enerjiyi yapılan yatırımların yüzde 64’ü yenilenebilir enerjiye. Dünya değişiyor. Türkiye bütün enerji hatlarının üzerinde ve kendi geleceğini inşa ediyor. Elbette bütün bunlar hem ülkemizi geliştiriyor hem de çevrede yeni politik durumlar meydana getiriyor. Bu akşam bize bunları özetlemek üzere Sayın Enerji Bakanımız aramızda. Ben kendisine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.” dedi.

 

BEYOĞLU TÜRKİYE MOZAİĞİ ÜZERİNDE ÖNEMLİ BİR İLÇEMİZ

Beyoğlu Sohbetlerinin konuğu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak, Beyoğlu Sohbetleri’nin çok sıklıkla yapılan bir program olduğunu belirterek, “Bakan arkadaşlarımızdan da duymuştuk. İnşallah biz de katılalım diyorduk. Biraz gecikmeli de olsa katıldık. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Beyoğlu sadece İstanbul değil, Türkiye mozaiği üzerinde önemli bir ilçemiz. Beyoğlu, Fatih büyüdüğümüz coğrafyalar, bizim için ayrı bir güzelliği var. Gençliğimiz İstiklal Caddesi’nde, buralarda geçti. Bu vesileyle burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.”ifadelerini kullandı.

 

TÜRKİYE BÜYÜK BİR LİDERLİK VE İNİSİYATİFLE NABUCCO’YU HAYATA GEÇİRDİ

Türkiye’nin önemli ve tarihi bir süreçten geçtiğinin de altını çizen Bakan Albayrak, “Son 10 yılın üçlemesinden bir tanesi petrol, diğeri gaz, üçüncüsü de ulaşım açısından çok önemli bir halka idi. Petrolü Bakü-Tiflis-Ceyhan’dan tamamladık. İkincisi gaz ki, dünya enerji piyasaları açısından tarihi bir projedir. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda Avrupa’nın on yıllarca konuştuğu Nabucco’yu gerçekleştirememiş olmanın gerçekliği içerisinde Türkiye büyük bir liderlik ve inisiyatifle, müthiş bir stratejik saha uygulamasıyla Nabucco’yu hayata geçirdi. İnşallah 2018’in yazında resmi açılışı yapacağız.”dedi. Bakan Albayrak üçüncü halkanın ise geçtiğimiz günlerde açılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattının olduğunu söyledi.

 

DÜNYAYI KISKANDIRAN BİR PERFORMANS

Bakan Albayrak “Türkiye büyüyor. Son 15 yılda yüzde altıya yakın büyümüşüz. Dünyayı kıskandıran bir performans. 15 yıl önce Amerika’ya Avrupa’ya gittiğimizde ne görüyorduk; altyapı, tesisler,  havaalanları, oteller, şunlar bunlar Türkiye’de ne görüyorduk. Şimdiki New York’a bir de İstanbul’a bakın. Bu değişimle Türkiye nerelere geldi. Bu dönüşümün içersinde enerjinin payı asgari yüzde yedi büyümüşüz.  Bu şu demek; Demek ki gelişmişlik ve enerji büyümesi at başı gibi birlikte gidiyor. İşte bunu sağlamamız lazım, bunun altyapısını güçlendirmemiz lazım. Yerli ve uluslararası özel sektörün de bu ekosistemi genişletici bir resimde ciddi bir dönüşümü gerçekleştirdik. Türkiye alt gelir grubundan orta gelir grubuna çıktı.  Bu devre tamamlandı artık. Türkiye’ye bu yeni düzende bir üst lige, 3.0’a çıkacaksa; ekonomide, enerjide, ulaşımda, bilimde ve sanayide, her alanda 3.0 için 50 yıllık planlamayı ortaya koymak zorunda.”şeklinde konuştu.

Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Vatanım Sensin Yeni Sezon FragmanıVatanım Sensin Yeni Sezon FragmanıVatanım Sensin Yeni Sezon Fragmanı
  • DİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANI
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.