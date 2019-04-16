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Bakan Albayrak, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , Washington’da, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Başkanının kıdemli danışmanı Jared Kushner ile ekonomik işbirliğinin görüşüldüğü toplantılar sırasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından da kabul edildi. Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını Trump'a ilettiğini belirtirken, Trump'ın, "S-400 ihtiyacı konusunda makul bakış açısı gösterdiğini" söyledi

Bakan Albayrak, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , Washington’da, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Başkanının kıdemli danışmanı Jared Kushner ile ekonomik işbirliğinin görüşüldüğü toplantılar sırasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından da kabul edildi. Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını Trump'a ilettiğini belirtirken, Trump'ın, "S-400 ihtiyacı konusunda makul bakış açısı gösterdiğini" söyledi

16 Nisan 2019 Salı 18:48
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Bakan Albayrak, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , Washington’da, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Başkanının kıdemli danışmanı Jared Kushner ile ekonomik işbirliğinin görüşüldüğü toplantılar sırasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından da kabul edildi.

Bakan Albayrak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ve mesajlarını Trump'a ilettik. S-400 ihtiyacı konusunda makul bakış açısı gösterdi" derken ABD ile ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılacağını söyledi.
 



 

Gün içerisinde Türk ve Amerikalı iş adamları ile yatırımcılara da seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "NATO çerçevesinde Türkiye-ABD güvenlik ittifakının tarihi derinliği ve kurumsal gücü, ikili ilişkilerimizin temel taşıdır.” demişti.

Bakan Albayrak ayrıca, Beyaz Saray'da da sabah saatlerinde muhatapları ve mevkidaşıyla bir araya geldiğini ve bu görüşmenin çok olumlu geçtiğini ifade etmişti.

Son Güncelleme: 16.04.2019 18:51
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