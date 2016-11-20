BAKAN AHMET ARSLAN KARS'TA

KARS (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Eskiden iki havayolu şirketi iki merkezden 26 havalimanına uçarken, bugün 7 merkezden 55 havalimanına uçuyoruz." dedi. Bakan Arslan, özel uçak ile geldiği Kars'ta Harakani Havalimanı pat sahaları yapım işi temel atma törenine katıldı. Tören, saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Arslan, törende yaptığı açıklamada, Kars için büyük önem taşıyan yeni bir pist kazandırıldığını ve tüm birimlerdeki uçuşların kesintiye uğramadan devam ettiğini bildirdi. Bakanlık olarak yapılacak çok işlerinin olduğunu belirten Arslan, "Aynı günde bir çok iş yapmamız lazım. Bir çok işin yetiştirilmesi lazım. Bu işleri yetiştirebilmek adına gerekiyorsa sabahın 9'unda Kars'ta temel atma töreni yaparız. Bu programın, bu açılışın böyle bir anlamı ve mesajı var." dedi.



Arslan, Türkiye'nin havacılık sektöründe çığır açan, dünyaya örnek olan projelere imza attığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskiden iki havayolu şirketi iki merkezden 26 havalimanına uçarken, bugün 7 merkezden 55 havalimanına uçuyoruz. AK Parti hükumetleri başlarken Türkiye'de iç hat, dış hat yılda 34 milyon yolcu taşınırken, bugün 180 milyonu geçmiş durumdayız. Bunlar elbette ki gururlarımız. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın söylediği gibi 'Havayolunu Halkın Yolunu' yaparken, 'uçakla uçmayan' kalmayacak derken büyük hedefler ortaya koymuşlardı. İşte bu hedefler doğrultusunda Türkiye kabuğuna sığmıyor. Türkiye Dünya Sivil Havacılık Teşkilatı'nın konsey üyesi seçiliyor. Bu oldukça önemli ve nedeni de havacılıkta geldiğimiz noktadır. İnşallah geldiğimiz nokta sayesinde Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Çok değil 2 gün önce projesi daha başlarken dünya çapında ödüller aldı. Biz daha çok işler yapacağız ve ödüller alacağız. Ama bizim amacımız ödül almak değil, biz zaten ödülümüzü halkın desteği, milletin desteğiyle peşin almışız. Amacımız o ödülün hakkını verip halkımıza hizmet etmektir. Halka hizmeti, hakka hizmet bilerek inşallah bu kutlu yolda yürümektir." Kars Harakani Havalimanı'nın 14 yıllık süreçteki çalışmaları hakkında da bilgi veren Arslan, "14 yıl önce Kars Harakani Havalimanı'nda yılda 54 bin yolcu uçuyordu. Geçen yıl 428 bin yolcu ile 8 kattan fazla bir artış oldu. Bu sene ilk 10 ayda 450 bini geçtik ve sene sonu itibariyle kendi rekorumuzu kırarak 500 bin yolcuyu geçeceğiz." ifadesini kullandı.



Arslan, yeni yapılacak pist ile uçuşların aksamayacağını belirtti. Harakani Havaalanı'nda 10 yıl önce yenileme işlemi yapıldığını hatırlatan Arslan, şunları kaydetti. "Üzerinden 10 sene geçti. Artık pistin yenilenme ihtiyacı var. Sağ olsunlar milletvekili iken arkadaşlarla paylaştık. Sayın Başbakanımıza arz ettik ve kendisi de 'Kars'a taksi yolu denilen emergency karakterde yeni bir pist lazım ki mevcut pisti bakıma aldığımızda Kars Harakani Havalimanı'nda uçuşlar aksamasın' dedi. O gün süreç başladı ve çok şükür bugün nasip oldu. Birlikte temel atıyoruz. Türkiye'nin en büyük pistleri ölçüsünde olacak olan bu pistimiz Kars'ımıza, insanımıza, memleketimize hayırlı uğurlu olsun."





Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: "Mahmutbey gişelerinin serbest geçiş sistemine geçişi vardı, dün gece itibarıyla güney tarafını bugün öğle saatleri itibarıyla da kuzey tarafında serbest geçiş sistemine geçildi. Böylece Mahmutbey'deki gişeler kalkıyor. İstanbulluların trafik sıkıntısını en az yüzde 30 azaltacak bir sistemi başlatmış oluyoruz hayırlı olsun.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Mahmutbey gişelerinin serbest geçiş sistemine geçişi vardı, dün gece itibarıyla güney tarafını bugün öğle saatleri itibarıyla da kuzey tarafında serbest geçiş sistemine geçildi." dedi. Bakan Arslan, özel uçakla geldiği Kars Harakani Havalimanı'nda, Kars Valisi Rahmi Doğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Serdar Güngör, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum amirleri partililer ve vatandaşlar karşıladı. Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Arslan, İstanbul'daki Mahmutbey gişeleri ile ilgili Kars'tan bir müjde vermek istediğini söyledi.



Bakan Arslan, Mahmutbey gişelerinden serbest geçişin başladığını belirterek, şunları kaydetti: "Özellikle İstanbulluların çok merakla beklediği Mahmutbey gişelerinin serbest geçiş sistemine geçişi vardı, dün gece itibarıyla güney tarafını bugün öğle saatleri itibarıyla da kuzey tarafında serbest geçiş sistemine geçildi. Böylece Mahmutbey'deki gişeler kalkıyor. İstanbulluların trafik sıkıntısını en az yüzde 30 azaltacak bir sistemi başlatmış oluyoruz hayırlı olsun."

Arslan, daha sonra havalimanından ayrıldı. Bakan Arslan, temel atma töreninin ardından pistin yapılacağı alanı gezerek, yapılacak çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Bakan Arslan'a, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal eşlik etti.

Anadolu Haber Ajansı