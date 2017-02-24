"BAJAJ DOMİNAR 400" TÜRKİYE’DE

Motosiklet tutkunlarının büyük heyecan ve merakla beklediği Bajaj “Dominar 400’ün” Avrupa lansmanı Motobike İstanbul’da gerçekleştirildi. Fuarın en yenilikçi modellerinden biri olan Bajaj Dominar 400, performansı, şık tasarımı, gelişmiş teknolojisi ve yüksek güvenlik özellikleriyle süper sport segmentine yeni bir soluk getirecek.

Sport segmenti ile Türkiye toplam pazarında yüzde 67’lik bir pazar payına ulaşan Bajaj, yoğun bir rekabetin yaşandığı süper sport segmentinde de Dominar 400 ile iddiasını ortaya koyacak.

Türkiye distribütörlüğü Kuralkan Motorlu Araçlar Üretim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından yürütülen Bajaj’ın en yeni modeli “Dominar 400” 2017 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’deki 130 Bajaj bayisinde satışa sunulacak.

Bajaj, 26 Şubat’a kadar sürecek olan Motobike İstanbul’da ayrıca Euro4 normuna uygun RS200, NS200, NS160 ve V15 modellerini de sergileyecek.

Super Sport’un Yeni Yıldızı

Türkiye pazarında farklı tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleri ile öne çıkmaya hazırlanan Dominar 400’ün, su soğutmalı 35 HP gücündeki 375cc’lik motoru; 6500d/d 35nm tork üretiyor. 6 vitesli şanzıman ile 4 valf ve 3 bujisi bulunan Dominar 400 aynı zamanda ön ve arka ABS fren sistemiyle de güvenliği ön planda tuttuğunu gösteriyor. Bu sınıfın en yeni modelinde gösterge paneli tamamen dijital hale getirilirken, benzin deposu üzerinde yer alan dijital gösterge ile de dikkat çekiyor.

Naked motorun hareket kabiliyetini, adventure spor segmentinin de konforunu sunan Dominar 400, markanın teknoloji, tasarım ve performans açısından ulaştığı noktayı da gözler önüne seriyor. Sağlamlıktan ödün vermeden hafiflik elde etmek için alüminyum parçalar kullanılan Dominar 400, agresif hatları ve önde çift farı ile dikkat çekici bir tasarıma sahip. Mercekli farlar ve led gündüz farlarının bulunan modelde 2 ayrı parça olarak tasarlanan stop lambaları dizayn açısından göz alıcı bir bütünlük sağlıyor.

Dominar 400, ay beyazı, gece yarısı mavisi ve mürdüm renk seçenekleri ile satışa sunulacak.

Tüm Modeller Euro4’e Uygun

Tüm ürün gamı Euro4 standartlarına uygun olan tek marka olan Bajaj motosikletlerinde, ABS fren sistemi veya KFS (Kombine Fren Sistemi) standart olarak bulunuyor. Euro4 standartları gereği tüm modellerde enjeksiyon sistemi ile yakıt tasarrufu sağlanırken, yakıt buharı kontrol sistemi ile de havanın daha az kirlenmesinin önüne geçiliyor. Euro4’un bir başka özelliği de bu standartların uzun kilometreler boyunca garanti altında olması.

“Hedef Liderlik”

Kuralkan Motorlu Araçlar Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, Dominar 400 için gerçekleştirilen Avrupa lansmanında yaptığı konuşmada, Bajaj kalitesini super sport segmentine de taşıyacaklarını belirterek “Dominar 400 bu segmente yeni bir soluk getirecek. Her yönüyle motorseverlerin taleplerini karşılayan bir motosiklet olan Dominar 400 ile liderliği hedefliyoruz” dedi. Bajaj olarak sport sınıfında Pulsar NS 200 ve Pulsar RS 200 ile kısa sürede yüzde 67’lik pazar payı elde ettiklerinin de altını çizen Ata, süper sport segmentinde kıyasıya bir rekabet yaşandığını da kaydederek şunları söyledi;

“Super sport segmenti hızlı bir şekilde büyüyor ve bu segmentte kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Son 3 yılın değerlendirmesine baktığımızda pazar payları 2013 yılında yüzde 2,35 iken 2016 yılında bu oran yüzde 8,35 seviyesine çıktı. Hem şehir içi, hem şehirlerarası kullanımda çok uygun bir aralık olan 400 cc ile çok iddialıyız. Dominar 400 uzun zamandır merakla beklenen bir modelimizdi. Özellikle güç ve tork değerlerinde çok ideal. Farklı bir tasarıma sahip Dominar 400’ün bir başka dikkat çekici özelliği de çeviklik ile sürüş konforunu bir arada sunması.”

Dominar 400 Teknik Özellikler

MOTOR cc: 373,3

TİP: Sıvı soğutmalı,

GÜÇ: 35 PS, 8000 RPM,

TORK: 35 Nm 6500 RPM

AĞIRLIK: 182 kg.

LASTİK EBAT: Ön: 110/70-17, Arka: 150/60-17

VİTES SAYISI: 6

FREN SİSTEM: Ön ve Arka ABS disk

TİP: Advanter& Naked