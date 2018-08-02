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Bahçıvan Gıda, Ar-Ge Merkezi ile ihracatını katlayacak

Peynirde ilklerin markası Bahçıvan Gıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Ar-Ge Merkezi ile bu yıl hedeflediği 25 milyon dolarlık ihracatını 2023 yılında 55 milyon dolar seviyesine çıkarmayı planlıyor. 62 yıllık köklü tecrübeye sahip Bahçıvan Gıda, peynir üretimine inovasyon ile değer katacağı Ar-Ge Merkezinde yine ilklere imza atacağı önemli çalışmalar yürütüyor. Bahçıvan Gıda, Ar-Ge Merkezinde Hacettepe Üniversitesi ile sürdürdüğü iş birliğini zamanla diğer üniversitelerle genişletecek, uluslararası Ar-Ge projelerine katılarak yenilikçi ürünleri hayata geçirmeyi sürdürecek. Daha fazla katma değer ve hedef pazarlara uygun ürünlerle ihracatını güçlendirecek olan Bahçıvan Gıda, Türkiye’ye döviz kazandırmaya devam edecek.

Bahçıvan Gıda, Ar-Ge Merkezi ile ihracatını katlayacak

Peynirde ilklerin markası Bahçıvan Gıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Ar-Ge Merkezi ile bu yıl hedeflediği 25 milyon dolarlık ihracatını 2023 yılında 55 milyon dolar seviyesine çıkarmayı planlıyor. 62 yıllık köklü tecrübeye sahip Bahçıvan Gıda, peynir üretimine inovasyon ile değer katacağı Ar-Ge Merkezinde yine ilklere imza atacağı önemli çalışmalar yürütüyor. Bahçıvan Gıda, Ar-Ge Merkezinde Hacettepe Üniversitesi ile sürdürdüğü iş birliğini zamanla diğer üniversitelerle genişletecek, uluslararası Ar-Ge projelerine katılarak yenilikçi ürünleri hayata geçirmeyi sürdürecek. Daha fazla katma değer ve hedef pazarlara uygun ürünlerle ihracatını güçlendirecek olan Bahçıvan Gıda, Türkiye’ye döviz kazandırmaya devam edecek.

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:08
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Bahçıvan Gıda, Ar-Ge Merkezi ile ihracatını katlayacak

İnsan sağlığını doğrudan etkileyen başlıca gıda maddelerinden olan peynirde ilklerin markası olarak bilinen Bahçıvan Gıda, gerek firmanın gerekse Türkiye ekonomisinin inovasyona dayalı büyüme hedefine Ar-Ge Merkezi ile ivme katmaya hazırlanıyor. Bahçıvan Gıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Ar-Ge Merkezi ile bu yıl 25 milyon dolar olarak hedeflediği ihracatını daha da artırmayı ve sektörde imza attığı ilklere yenilerini eklemeyi hedefliyor. 
Firma olarak 62 yıllık köklü tecrübesiyle kuruluştan bu yana inovasyona büyük önem veren Bahçıvan Gıda, bunun bir yansıması olarak Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki üretim tesislerinde Ar-Ge Merkezini hayata geçirdi. Almanya’ya süt ürünleri ihraç eden ilk Türk firması olmasının yanında, sektörde ilk perakende ambalajlı peynir, ilk dilimli kaşar peyniri, ilk light peynir, ilk barkodlu peynir ambalajı ve ilk süzme peynir üretimi gibi pek çok yeniliğe imza atan şirket, Ar-Ge Merkezi ile başarılarına yenilerini ekleyecek. 
Ar-Ge Merkezinde hali hazırda sektörde ilk olacak bazı çalışmaları yürüten Bahçıvan Gıda, peynire ve peynir üretim sektöründe gerek yurt içi gerekse ihracat pazarlarına katma değerli ve inovatif ürünleri sunmaya, bu sayede daha fazla katma değer yaratarak ihracatı güçlendirmeye ve Türkiye’ye döviz girdisi sağlamaya devam edecek. Bu yıl 25 milyon dolar ihracat hedefleyen Bahçıvan Gıda, Ar-Ge Merkezi ile geliştireceği hedef pazarlara uygun ürünler ile 2023 yılında ihracatını 50-55 milyon dolar seviyelerine çıkarmayı planlıyor.  
Üniversite-sanayi iş birliği geliştirilecek
Bahçıvan Gıda’nın mühendis ve teknikerlerden oluşan 19 kişilik uzman bir kadroya sahip Ar-Ge Merkezinin öncelikleri arasında; üniversite-sanayi iş birliğinin arttırılması ve uluslararası Ar-Ge projelerine katılım sağlanması bulunuyor. Hali hazırda Hacettepe Üniversitesi ile birtakım çalışmalar yürüten birim, zamanla diğer üniversitelerle de farklı iş birlikleri gerçekleştirecek. Bahçıvan Gıda, ayrıca AB fonları desteği ile birtakım projelerde uluslararası konsorsiyumların parçası olmayı planlıyor. 
 

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