Baharda kendinizi Conrad İstanbul Bosphorus’un uzun hafta sonu paketi ile yenileyin

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Baharla birlikte kendinizi tamamı yenilenmiş 553 adet lüks oda ve süitle hizmet veren Conrad İstanbul Bosphorus’un büyüsüne kaptırmanın tam zamanı. Çünkü muhteşem Boğaz manzarası ve ihtişamlı atmosferi ile Conrad İstanbul Bosphorus, hafta sonunu uzun uzun yaşamak isteyen misafirlerine cazip bir paket sunuyor. Hafta sonuna denk gelen en az 2 gece konaklamalarda geçerli “Uzun Hafta Sonu” paketini seçenler Pazar günü %50 konaklama indirimine sahip oluyor. “Uzun Hafta Sonu” paketi, Pazartesi sabahı gözünüzü büyüleyici Boğaz manzarasına karşı açmak için de en doğru seçenek.



Şehrin tam kalbinde yer alan Conrad İstanbul Bosphorus yakın zamanda tamamen yenilenen 76’sı süit, 553 lüks odası, restoranları, SPA’sı, yüzme havuzu ve lobisiyle sizleri uzun süre etkisinden çıkamayacağınız bir deneyime davet ediyor. Süit odalarda konaklayan misafirlerine çok özel imkanlar sunan Conrad İstanbul Bosphorus’da havalimanından otele lüks araçlarla transfer, ücretsiz kahvaltı, gün boyu ücretsiz içecek ve atıştırmalıkların sunulduğu özel Executive Lounge kullanımı gibi ayrıcalıklı hizmetler sunuluyor.



Conrad İstanbul Bosphorus, Sağlık Kulübü ve Spa Soul ile de konuklarına huzurlu bir ortamın kapılarını aralıyor.Deneyimli ve profesyonel terapistler tarafından sunulan klasik Spa masajları ve güzellik uygulamaları, tek ve çift masaj odaları, açık ve kapalı havuz, tam donanımlı spor salonu, hamam, sauna ve buhar odaları, şok duşu ve rahatlama odası ile eksiksiz bir Spa hizmeti Conrad’ın seçkin misafirlerini bekliyor.



Conrad İstanbul Bosphorus’da ayrıca tarihi yarımada manzarasıyla büyüleyen Manzara Restaurant’daAkdeniz mutfağından titizlikle hazırlanmış en özel lezzetleri tadabilir; yemekten sonra Summit Bar & Terrace’ın birbirinden güzel kokteyllerini Boğaza karşı yudumlayabilirsiniz.

Conrad İstanbul Bosphorus’un Uzun Hafta Sonu Paketi’yle hafta sonunu Conrad kalitesinde geçirin; Pazar gününe özel %50 indirimden yararlanın.