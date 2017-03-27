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Bahar gelince Nemrut Dağı'na ilgi de arttı

27 Mart 2017 Pazartesi 13:14
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Dünyada güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Nemrut Dağı, karla kaplı yollar açılınca ziyaretçi akınına uğradı

Bahar gelince Nemrut Dağı'na ilgi de arttı
 
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki, Kommagene Kralı Antiokus'un mezarının da bulunduğu, dünyanın en yüksek açık hava müzesi olarak nitelendirilen Nemrut Dağı, karla kaplı yollar açılınca ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı. 

Doğu ve batı medeniyetlerinin 2 bin 150 metre yükseklikte kesişme noktası Nemrut Dağı, yüksekliği 10 metreyi bulan büyüleyici heykelleri ve metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor.

Kar yağışı nedeniyle yolları kapanınca ziyaretçi ağırlayamayan Nemrut Dağı, sıcaklıkların artmasının ardından iş makinelerinin birkaç günlük çalışmasıyla yeniden uğrak yeri oldu.

Bir kısmı hala karlar altında bulunan devasa heykelleri görmek isteyen yerli turistler, yaklaşık 600 metre yürüyerek çıktıkları zirvede hem ihtişamlı heykelleri hem de güneşin doğuşu ve batışını izlemenin keyfini sürdü. 

Kayseri'den ailesiyle gelen Abdullah Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı'na ilk kez geldiklerini ve hayran kaldıklarını söyledi. 

Elazığ'dan gelen Muhammed Yıldırım ise Nemrut Dağı'ndaki heykellerin karlar arasında çok güzel bir manzara oluşturduğunu belirterek "Gerçekten görülmeye değer bir yer. Burada güneşin doğuş ve batışını izlemek için kamp kurmayı düşünüyoruz. Hava koşulları uygun olursa geceyi de burada geçireceğiz." dedi. 

- "Bu manzarayı kaçırmayın"

Kommagene Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hacı Bozkurt, yüzlerce kez geldiği Nermut Dağı'na hayran olduğunu ifade ederek "Yollar açıldı ve hava çok güzel. Yukarıda çok güzel kareler aldık. Buradan tüm Nemrut Dağı hayranlarına sesleniyorum, gelin ve bu güzel manzarayı kaçırmayın." diye konuştu. 

Nemrut Dağı Milli Park görevlisi Bilal Mente de bu yıl Nemrut Dağı yolunun erken açıldığını aktardı.

Geçen yıl 40 bin ziyaretçiye ev sahipliğini yapan Nemrut Dağı'nın bu sene 3 günde yaklaşık bin ziyaretçiyi ağırladığını anlatan Mente, ilginin sevindirici olduğunu kaydetti. 

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