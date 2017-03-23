Bahar geldi park ve bahçeler doldu

Ilık ve güneşli havayı fırsat bilenler, deniz kıyılarında, park ve çay bahçelerinde vakit geçirerek bahar mevsiminin tadını çıkarıyor.

Doğada yaşanan canlılık, birbirinden farklı çiçeklerle oluşan adeta renk cümbüşü, kuş sesleri insanlara olumlu yansıyor ve psikolojik bir rahatlama sağlıyor.

AA muhabirleri de sokak röportajlarında, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yaşayanlara "baharın etkisini ve ne hissettiklerini" sordu.

Güney Marmara'nın sahil kentlerinden Yalova'da sıcak havayı fırsat bilerek çocuklarını parka getiren 41 yaşındaki Serdar Ateş, baharın çok güzel bir mevsim olduğunu belirterek, "Baharla beraber insanın duygularında da değişiklikler oluyor. Çocuklarla eğlenmeye çıktık. Kışın kapalı alanlara mahkum oluyoruz. Bahar mevsiminde gençlik hissediyorum. Ruhumuz gençleşiyor. Güneşin tadını çıkarıyorum. Yaşım 40'ın üzerinde ama 20 yaşında gibi oluyorum. Kışın yaşlı hissediyorum." dedi.





- "Baharda içim açılıyor"

Nilgün Ateş ise 38 yaşında olmasına rağmen baharda kendisini bir çocuk gibi hissettiğini aktararak, "Baharda içim açılıyor. Çocuklarla dışarıda eğleniyoruz. Onlarla daha iyi vakit geçiriyorum. Evin içinde çocuklar sıkılıyor. En çok çocuklar ısınan hava dolayısıyla memnun. Hayata bakışımız daha farklı oluyor. Daha huzur doluyuz." diye konuştu.

Yalova merkez sahilinde hediyelik eşya satan 61 yaşındaki Ayyüce Biçer ise güzel havalarda daha çok iş yaptıklarını belirtti.

Kışın insanın içine kapanık olduğunu aktaran Biçer, baharın gelmesiyle insanların daha neşeli, sokakların da daha kalabalık olduğunu anlattı.

51 yaşındaki Havva Oğuz ise baharın "yeniden yeşermek" olduğuna vurgu yaparak, "Tabiatla birlikte insanların da canlanması, yeşermesi demektir. Kendimi daha canlı, hareketli hissediyorum, aynı mevsim gibi. Psikolojik olarak rahatlıyoruz. Canlanıyoruz. Monotonluktan kurtuluyoruz." ifadesini kullandı.

Irak'tan Yalova'ya geldiğini belirten 15 yaşındaki Resul Vekil de baharda kendisini daha mutlu hissettiğini ifade ederek, "Havalar ısındı artık dışarıda rahat gezebiliyor, arkadaşlarımla çok güzel vakit geçiriyorum. Fotoğraf çekiyorum, güzel havanın, baharın tadını çıkarıyorum." şeklinde konuştu.

- Çanakkale'de baharın etkisi

Marmara ve Ege Denizi'ne kıyısı bulunan illerden Çanakkale'de de baharın gelişi vatandaşlar üzerindeki olumlu etkisini gösterdi.

Çanakkaleli emekli vatandaşlardan Hektor İsmet Öktem (73), baharın gelişinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu mevsimin doğada ve insan ruhunda değişikliklere yol açtığını söyledi.

Kentte fotoğrafçılık yapan Tanju Güreci ise baharın kıştan kurtuluşun müjdecisi olduğunu dile getirerek, "3-4 gündür havalar çok güzel. Biz de kendimizi dışarılara attık. Bu kış çok soğuk ve karlı geçti. Bu yazdan özellikle esnaf olarak da çok umutluyum. Baharın gelişiyle birlikte güzel ve sıcak günlerde bölgemizde etkili olmaya başladı." dedi.

Üniversite öğrencisi Betül Ay (25) ise bahar mevsiminin bu sene Çanakkale'de çok güzel başladığını ifade etti.

Güneşli havada insanların kendilerini daha iyi hissettiklerinin altını çizen Ay, "Dışarıda daha fazla zaman geçirebiliyoruz. Ders çalışmamızdan artakalan dönemlerde baharın getirdiği bu güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Şu an ağaçların çiçek açtığını görmek, doğanın renginin yeşile döndüğünü görmek çok güzel." diye konuştu.

- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bahar

Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Ayvalık'ta da vatandaşlar, baharın gelmesiyle özellikle deniz kıyısındaki çay bahçelerini ve parkları doldurdu.

19 yaşındaki Hacire Vuran, ilkbaharın gelmesinin ardından insanların kendilerini kapalı mekanlardan açık alanlara attıklarını belirtti.

İnsanların rahatladığını, doğanın da renklendiğini aktaran Vuran, "Çiçekler, böcekler yeniden canlandı. Her şey çok güzel. Kışın evden pek dışarı çıkamadık. Şimdi insanlar bu dışarı çıkamamaların acısını çıkarıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ayvalık sakinlerinden 44 yaşındaki Kaya Değim, "Bu kış son derece soğuk geçti. Biz alışkın değildik bu kadar soğuk havaya. Ama çok şükür artık bahar geldi ve insanların adeta yaşam enerjileri yeniden güçlendi." ifadesini kullandı.

Emekli öğretmen 67 yaşındaki Turhan Saygın, ilkbaharın kendisi için "özgürlük" anlamına geldiğini dile getirerek, "Doğanın canlanmasını izliyorum. Havaların ısınmasını gözlemliyorum. Her şeyin çok daha iyi olacağını hayal ederek, geleceğe dair umutlarım artıyor." şeklinde konuştu.

- Pozitif duygular gelişiyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aşkın ise bahar ayında pozitif duygular geliştiğini söyledi.

İnsanların bu aylarda daha olumlu olduğunu ifade eden Aşkın, şunları kaydetti:

"Her şey düzelecekmiş gibi beklentiler artıyor. Bu, insanlar için önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Bu ivmeyi iyi değerlendirmek lazım. Doğadaki canlanmayla insandaki canlanma aynı yönde gider. Bahar bir uyanış ve herkes uyandığında güzel şeyler ister. Gün ışığı ruhsal durumumuzu her zaman olumlu etkileyen bir faktör. Nitekim bahar üzerine şiirler, şarkılar yapılır."

BALIKESİR/YALOVA (AA) - Son günlerde ısınan havayla kendini hissettiren ilkbahar, genç yaşlı herkesin yüzünü güldürdü.Anadolu Haber Ajansı