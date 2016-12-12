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Bağışıklık sisteminizi Kestane Balı ile güçlendirin

12 Aralık 2016 Pazartesi 11:43
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Doğanın bizlere armağanı olan balı en doğal haliyle sofralara taşıyan Anavarza Bal, kestane balını lezzet severlerin beğenisine sunuyor. Koyu rengi ve güçlü tadıyla öne çıkan Kestane Balı, bal tutkunlarına benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

Bağışıklık sisteminizi Kestane Balı ile güçlendirin
Anavarza Bal’ın farklı bal çeşitlerini denemek isteyenlere özel hazırladığı Kestane Balı, keskin tadı ve hoş aromasıyla bal severlere farklı bir deneyim sunuyor. Arıların kestane ağacı çiçeklerinden topladıkları polenlerle ürettiği Kestane Balı, özellikle kış aylarında ve sezon değişimlerinde düşen bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı oluyor.

Hem lezzetli hem protein deposu
Düzce, Yalova ve Kastamonu bölgesinde yetişen kestane çiçeklerinden elde edilen Kestane Balı, güçlü bir protein deposu olma özelliğiyle öne çıkıyor. Kestaneye özgü tadı ve kokusuyla farklı bir lezzet sunan Kestane Balı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin yanı sıra vücudun direncini artırmaya da yardımcı oluyor.
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