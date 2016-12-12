Bağışıklık sisteminizi Kestane Balı ile güçlendirin

Anavarza Bal’ın farklı bal çeşitlerini denemek isteyenlere özel hazırladığı Kestane Balı, keskin tadı ve hoş aromasıyla bal severlere farklı bir deneyim sunuyor. Arıların kestane ağacı çiçeklerinden topladıkları polenlerle ürettiği Kestane Balı, özellikle kış aylarında ve sezon değişimlerinde düşen bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı oluyor.



Hem lezzetli hem protein deposu

Düzce, Yalova ve Kastamonu bölgesinde yetişen kestane çiçeklerinden elde edilen Kestane Balı, güçlü bir protein deposu olma özelliğiyle öne çıkıyor. Kestaneye özgü tadı ve kokusuyla farklı bir lezzet sunan Kestane Balı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin yanı sıra vücudun direncini artırmaya da yardımcı oluyor.