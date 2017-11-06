“Bağımsızlık ilanı katalonya’nın aleyhine gelişecek”

“AVRUPA KATALONYA’YI TANIMAYACAK”

Sürece önemli ölçüde karamsaryaklaşan İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Devlet ise, bundansonra yaşanacak sürecin Katalanların aleyhinde gelişeceğini ifade etti.Katalonya’nın bağımsızlık ilanının sürdürülebilir olmayacağını ifade eden Prof.Dr. Devlet, İspanya merkezi hükümetinin tepkilerini sertleştireceği görüşünde.Uluslararası firmaların Katalonya’dan birer birer çıkmaya başladığını ifadeeden Prof. Dr. Devlet, “Avrupa’da şu ana kadar Katalonya’nın bağımsızlığınıtanıyan herhangi bir ülke yok.



Çünkü hemen her ülkede benzer devletçikleroluşması riski söz konusu. İngiltere’de İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda;İtalya’da Padania ve Lombardiya, Fransa’da Bretonya, Almanya’da Bavyera,Çekya’da Moravya gibi bölgeler de özerklik ve bağımsızlık düşüncesinin güçlüolduğu yerler. Bu nedenle Avrupa’da Katalanlara destek çıkacak bir ülkeninolmaması doğal” diye konuştu.

“KATALAN EKONOMİSİNE OLUMSUZ ETKİ YAPAR

Özerklik ve bağımsızlık isteğininkonjonktürel bir süreç olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Devlet, “AvrupaBirliği de bu bağımsızlığı kurumsal olarak tanımayacaktır. Bu da Katalonya’yıyalnızlığa itecektir. Bunun ekonomik ve siyasi dönüşü de Katalanlar için kötüsonuçlar doğurabilir. Zira ne Katalanların bağımsızlıktan vazgeçeceğinidüşünüyorum, ne de İspanya’nın merkeziyetçilikten döneceğini… NeticedeKatalonya ile İspanya merkezi hükümetinin arası gitgide bozulacaktır. İşinekonomik boyutuna gelecek olursak, süreci bu noktaya kadar getiren deekonomiydi zaten.



Katalonya, İspanya’nın en zengin bölgelerinden biri. Turizmgelirleri had safhada. Katalanlar, bu gelirlerden ödedikleri vergilerinkendileri için değil, başka bölgeler için kullanıldığını düşündükleri için işbu noktaya geldi. Ancak bağımsızlık ilanının Katalan ekonomisine etkisininolumsuz olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı. (Haber: Dinçer BİLGENER)

Geçtiğimiz günlerde tek taraflıolarak bağımsızlığını ilan eden Katalonya’nın yeni bir dönem başlatıpbaşlatmayacağı bugünlerde kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılıyor.İspanya’nın Katalonya hükümetini ve özerkliği feshetmesiyle başlayan sürecindaha da sertleşeceği yorumları sıkça dillendiriliyor. Öte yandan bu gelişmenin,Avrupa’da özerklik ve bağımsızlık isteyen Bavyera, Lombardiya, Bretonya veSilezya gibi bölgelerle bir domino etkisi yaratıp yaratmayacağı da tartışılıyor.Basın Bülteni