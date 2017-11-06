banner181

banner213
Ana SayfaGÜNCEL

“Bağımsızlık ilanı katalonya’nın aleyhine gelişecek”

06 Kasım 2017 Pazartesi 11:46
Bu haber 1466 kez okundu

İspanya’nın özerk bölgelerinden Katalonya’nın tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmesini değerlendiren Prof. Dr. Nadir Devlet, Katalanları zorlu ve çok daha sıkıntılı bir dönemin beklediğini söyledi.

'Bağımsızlık ilanı katalonya'nın aleyhine gelişecek”
 Geçtiğimiz günlerde tek taraflıolarak bağımsızlığını ilan eden Katalonya’nın yeni bir dönem başlatıpbaşlatmayacağı bugünlerde kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılıyor.İspanya’nın Katalonya hükümetini ve özerkliği feshetmesiyle başlayan sürecindaha da sertleşeceği yorumları sıkça dillendiriliyor. Öte yandan bu gelişmenin,Avrupa’da özerklik ve bağımsızlık isteyen Bavyera, Lombardiya, Bretonya veSilezya gibi bölgelerle bir domino etkisi yaratıp yaratmayacağı da tartışılıyor.

“AVRUPA KATALONYA’YI TANIMAYACAK”
Sürece önemli ölçüde karamsaryaklaşan İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Devlet ise, bundansonra yaşanacak sürecin Katalanların aleyhinde gelişeceğini ifade etti.Katalonya’nın bağımsızlık ilanının sürdürülebilir olmayacağını ifade eden Prof.Dr. Devlet, İspanya merkezi hükümetinin tepkilerini sertleştireceği görüşünde.Uluslararası firmaların Katalonya’dan birer birer çıkmaya başladığını ifadeeden Prof. Dr. Devlet, “Avrupa’da şu ana kadar Katalonya’nın bağımsızlığınıtanıyan herhangi bir ülke yok.

Çünkü hemen her ülkede benzer devletçikleroluşması riski söz konusu. İngiltere’de İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda;İtalya’da Padania ve Lombardiya, Fransa’da Bretonya, Almanya’da Bavyera,Çekya’da Moravya gibi bölgeler de özerklik ve bağımsızlık düşüncesinin güçlüolduğu yerler. Bu nedenle Avrupa’da Katalanlara destek çıkacak bir ülkeninolmaması doğal” diye konuştu.

“KATALAN EKONOMİSİNE OLUMSUZ ETKİ YAPAR
Özerklik ve bağımsızlık isteğininkonjonktürel bir süreç olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Devlet, “AvrupaBirliği de bu bağımsızlığı kurumsal olarak tanımayacaktır. Bu da Katalonya’yıyalnızlığa itecektir. Bunun ekonomik ve siyasi dönüşü de Katalanlar için kötüsonuçlar doğurabilir. Zira ne Katalanların bağımsızlıktan vazgeçeceğinidüşünüyorum, ne de İspanya’nın merkeziyetçilikten döneceğini… NeticedeKatalonya ile İspanya merkezi hükümetinin arası gitgide bozulacaktır. İşinekonomik boyutuna gelecek olursak, süreci bu noktaya kadar getiren deekonomiydi zaten.

Katalonya, İspanya’nın en zengin bölgelerinden biri. Turizmgelirleri had safhada. Katalanlar, bu gelirlerden ödedikleri vergilerinkendileri için değil, başka bölgeler için kullanıldığını düşündükleri için işbu noktaya geldi. Ancak bağımsızlık ilanının Katalan ekonomisine etkisininolumsuz olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı. (Haber: Dinçer BİLGENER)

Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Vatanım Sensin Yeni Sezon FragmanıVatanım Sensin Yeni Sezon FragmanıVatanım Sensin Yeni Sezon Fragmanı
  • DİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANI
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.