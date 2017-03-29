Türkmen Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festivale biri anaokulu olmak üzere Bağdat'ta Türkçe eğitim veren 27 okul katıldı.

Başkentteki Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın ev sahipliği yaptığı festivalde öğrenciler, folklor gösterileri sergileyip Türkçe ve Arapça şiirler okudu.

Festivali izleyen Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkmeneli'ndeki Türkmen öğrenciler, Türkiye ile Irak arasında önemli bir bağ. Türkçe öğrenen Arap öğrencilerin de iki ülke arasında diğer bir bağ olacağına inanıyoruz." dedi.

Türkmen Eğitim Genel Müdürü Çetin Kölemen de festivalle Türkçe öğrenen öğrencileri bir araya getirerek kaynaşmalarını sağladıklarını söyledi.

Irak Eğitim Bakanlığı'na bağlı Türkmen Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki okullarda Arapçanın yanı sıra öğrenciler haftada bir ders Türkçe eğitim alıyor.

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkçe eğitim festivali düzenlendi.Anadolu Haber Ajansı