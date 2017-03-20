Bab'ın yaralarını Türkiye saracak

KİLİS (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Bab'ta büyük tahribat bulunduğunu, şehrin yüzde 60'lık kısmında yıkıntı olduğunu belirterek, "Bunların kaldırılması ve insanların normal hayata kavuşması için Türkiye'den sağlık, eğitim, insani destek ve belediyecilik hizmetleri gibi çok farklı alanlarda destek vereceğiz." dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Suriye'nin Halep kentine bağlı Bab ilçesinde yapılması planlanan sağlık, insani yardım, eğitim hizmetleri kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Kınık, ilçede yavaş yavaş normale dönmeye başlayan sosyal yaşama Türkiye'nin sunacağı katkılarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bab'ın terör örgütü DEAŞ'tan temizlenerek, özgürleştirilmesinin ardından hayatın normale döndüğünü belirten Kınık, bölgede 75 bin kişinin yaşadığını aktardı.

İlçeye gelenlerin öncelikli ihtiyaçlarının barınma, gıda ve sağlık olduğuna işaret eden Kınık, ayrıca bombalı saldırılar sonucu yaralanan ve tedavi olmayı bekleyen birçok vakanın da bulunduğunu dile getirdi. Kınık, şunları söyledi:

"Enkazda kolu kırılan çocuğumuz ameliyat olmuş, şu an pansumanları yapılıyor. Buna benzer birçok vaka var tedavi olmayı bekleyen. Bunların bir kısmı Türkiye'ye götürülüp tedavi ediliyor, bir kısmı da buradaki hekim arkadaşlarımız tarafından tedavi ediliyor. Buradaki hasar gören özel bir hastanenin tefrişi, teçhizatı ve işletilmesi için inşallah Kızılay olarak destek vereceğiz. 15 gün içerisinde burası hazır hale gelebilecek. Hekim arkadaşlarımızla da sürekli irtibat halindeyiz. Bu hastanede en azından acil vakaların tedavisine başlanılacak. Sonrasında özellikle Cerablus bölgesinde Sağlık Bakanlığımız ile yaptığımız gibi bu bölgede daha geniş çaplı hastane yapılması planlanıyor. Daha ileri tetkik ve tedavilerin yapılabileceği bir hastanenin açılmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığımız ile de istişare ettik. İnşallah o konuyla ilgili de çalışacağız."





- Yaralar hızla sarılacak

Bab’ta acil olarak su, elektrik ve belediyecilik gibi hizmetlerin başlatılması gerektiğini vurgulayan Kınık, "Bab'ta büyük harabat var. Şehrin yüzde 60'lık kısmında yıkıntı var. Bunların kaldırılması ve insanların normal hayata kavuşması için Türkiye’den sağlık, eğitim, insani destek ve belediyecilik hizmetleri gibi çok farklı alanlardan biz destek vereceğiz." diye konuştu.

Kınık, valilikler, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının öz verili çalışmalarıyla ihtiyaçların hızla karşılanacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Haber Ajansı