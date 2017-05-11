Babanıza yüksek kalite iletişim için Plantronics hediye edin

Dış çevrenin oluşturduğu gürültüyü ve yankılanmayı ortadan kaldıran kulaklık, telefon çağrılarında üstün ses performansı sunuyor. Voyager 5240, bluetooth teknolojisini destekleyen tüm cihazlara kolayca bağlanabiliyor. Telefon rehberinden sesli komutlarla çağrı yönetme, müzik dinleme veya yol tarifi gibi özellikler Voyager 5240’ın sahip olduğu işlevselliği gözler önüne seriyor.

Voyager 5240’ın aerodinamik tasarımı, WindSmart sistemi ve üzerinde yer alan 4 mikrofon sayesinde rüzgarın oluşturduğu seslere karşı altı kat koruma sağlıyor. Ağırlık merkezinin dengeli bir şekilde dağıtıldığı tasarım sayesinde gün boyunca aynı konforu bulabileceğiniz kulaklık, dünya çapındaki kulak yapılarının yüzde 90’ına uygun yapıda.

Voyager 5240 mobil kulaklığın konuşma süresi yedi saat olarak görünse de yanındaki taşınabilir portatif şarj aparatı ekstra 14 saat kullanım imkânı sunuyor. Böylelikle babanız kulaklığını hiç yanından ayırmayacak, hediyeniz her daim sevdiklerinizle olacak.

Masa üstü şarj ünitesi olarak da kullanabileceğiniz şarj kutusunda kulaklığınızı 90 dakika gibi kısa bir sürede tam olarak şarj edebiliyorsunuz. P2i nano kaplama sayesinde suya ve tere karşı korumalı olan kulaklık, aynı anda iki farklı cihaza bağlanarak kullanılabiliyor.

Plantronics’in yeni kulaklığı Voyager 5240, Hepsiburada.com, D&R mağazalarında bulabilirsiniz. Voyager 5240’ın satış fiyatı 629 TL’dir.

Plantronics Hakkında: 1962 yılında uçak pilotları için ilk hafif iletişim kulaklığını tasarlayan Plantronics, bugün her türlü ihtiyaca uygun ürünleriyle dünyanın önde gelen kulaklık tasarımcı ve üreticisi konumunda. Plantronics aynı zamanda 1969 yılında Ay’dan Dünya’ya ulaşan ilk kelimeleri Plantronics kulaklıklarıyla duyurdu. Plantronics ürünleri arasında kablolu ve kablosuz kulaklıklar, ofiste, evde, araba kullanırken ya da uçarken kullanacağınız kulaklıklar, masa ve cep telefonlarının yanı sıra oyun oynamak ve müzik dinlemek için özel olarak tasarlanmış kulaklıklar da bulunuyor. Plantronics kulaklıklarda ses kalitesi ve tasarıma özel önem gösteriliyor. Fortune 500’e giren şirketlerin yüzde 98’ine ürünleriyle hizmet veren ve 2005 yılında Türkiye'ye gelen Plantronics, hem yurt içi hem yurt dışı pazarında önemli bir yere sahip.

Şehrin karmaşası ve gürültüsü babanızla iletişimimizde kopukluklara sebep Olmasın. Özellikle telefon görüşmelerinde gürültülerden dolayı ses kalitesi de alt seviyeleri görebiliyor. Plantronics’in yoğun Ar-Ge çalışmalarının başarılı bir sonucu olarak ortaya çıkan, gürültü engelleyici özellikli yeni Voyager 5240 kulaklığı ile babanızla iletişiminiz hiç kopmayacak, ses kaliteniz düşmeden konuşmanın keyfini yaşayacaksınız.