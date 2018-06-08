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Babalar Günü’nde Babanıza Layık Bayram Kahvaltısı Conrad İstanbul Bosphorus’ta

Conrad İstanbul Bosphorus, bu yıl Ramazan Bayramı’nın son gününe denk gelen Babalar Günü’nde, babasına şehrin en seçkin Boğaz manzaralı terasında kahvaltı keyfi hediye etmek isteyenleri bekliyor. 17 Haziran Pazar günü 10:00-14:00 saatleri arasında Summit Terrace’ta servis edilecek olan serpme kahvaltı ile Babalar Günü’nde babanızı bayrama yakışır lezzetlerle buluşturun.

Babalar Günü’nde Babanıza Layık Bayram Kahvaltısı Conrad İstanbul Bosphorus’ta

Conrad İstanbul Bosphorus, bu yıl Ramazan Bayramı’nın son gününe denk gelen Babalar Günü’nde, babasına şehrin en seçkin Boğaz manzaralı terasında kahvaltı keyfi hediye etmek isteyenleri bekliyor. 17 Haziran Pazar günü 10:00-14:00 saatleri arasında Summit Terrace’ta servis edilecek olan serpme kahvaltı ile Babalar Günü’nde babanızı bayrama yakışır lezzetlerle buluşturun.

08 Haziran 2018 Cuma 12:01
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Babalar Günü’nde Babanıza Layık Bayram Kahvaltısı Conrad İstanbul Bosphorus’ta

Şehrin tam kalbinde yer alan Conrad İstanbul Bosphorus, 270 derece benzersiz İstanbul manzarası sunan mekanı Summit Terrace’da sizleri, doğal ürünlerle şekillenen serpme kahvaltısının keyfini ailece çıkaracağınız Babalar Günü kahvaltısına davet ediyor. Pazar günleri kahvaltı için ideal bir seçim olarak öne çıkan ve kusursuz İstanbul manzarası eşliğinde servis edilen Conrad’ın serpme kahvaltısı 90 TL’ye sunuluyor.

Zengin çeşitliliği ile dikkate çeken Babalar Günü serpme kahvaltısında Çengelköy salatalığı, domates, biber, Yedikule marulu, maydanoz ve dereotu ile başlayan lezzet serüveni, Türk kahvaltı kültürünün vazgeçilmezi bal seçenekleri, kaymak, ev yapımı reçel, marmelat seçenekleri ve tahin-pekmez ikilisiyle devam ediyor. Acuka, peynir tabağı, Kanlıca yoğurdu gibi tatların ardından servis edilen patatesli börek, geleneksel ıspanaklı ve peynirli hamur işleri, salçalı dana sosis, gözleme, içli köfte, sahanda, sosisli ya da pastırmalı yumurta, menemen ve omlet seçenekleri ise kahvaltıyı tadına doyum olmaz bir bayram ziyafetine dönüştürüyor.

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