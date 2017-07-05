B2B’ler için Ticaret Sicil işlemleri artık daha hızlı

Günümüzde, rekabetçi dış ticaret stratejilerinin uygulanabilmesi için ‘e-Dönüşüm’ kavramının ticaret politikalarıyla bütünleştirilmesi kaçınılmaz bir olgu. Bu bütünleştirmenin önemini kavrayarak uygulamaya yansıtılması üzerine politikalar geliştiren ülkeler ya da şirketler, dünya ticaretine yön veren konumdalar. Tabii bu dönüşüm çerçevesinde konunun bir de hukuksal tarafına bakmak gerekiyor. Çünkü B2B kanadında iş süreçleri devam ederken tacirlerin Ticaret Sicili kayıtlarının yönetilmesi önemli bir konu. Peki, iş süreçleri tüm hızıyla devam ederken bu konuda size kim yardımcı olmalı?

B2B’ler için tüm iş süreçleri tek bir noktadan…

Türkiye’de kurulan şirket sayısında her ay, bir önceki yılın aynı ayına göre ortalama %5 artış görülüyor, eski şirketler ise ortalama bin adet yeni şube açarak hizmetlerine devam ediyorlar. Bankaların şube veya genel müdürlüklerinde atama ve yer değişikliği işlemlerinin Ticaret Siciline tescil edilerek ilan olunması hususlarında hizmet veren FU, tescile konu olan kararın alınmasını takiben gerekli evrakın kendisine ulaştırılması ile beraber Ticaret Siciline ilgili kararın tescil ve ilanı için başvuruda bulunuyor ve şube veya genel müdürlük personelinin noterde imza sirkülerinin hazırlanmasını sağlıyor. Bu şekilde şube ve genel müdürlük personelinin iş gücü kaybının önüne geçen FU Gayrimenkul, tüm müşterileri için tescile tabi hususların Ticaret Siciline tescil ve ilanı hususunda hizmet vererek anahtar teslim bir işin altına imzasını atıyor.

Bul: Resmi tüm kayıtların görülebileceği havuz…

Konu hakkında açıklamada bulunan FU Gayrimenkul Genel Müdürü Ertuğrul Bul, Türkiye’de 238 adet ticaret sicil müdürlüğü bulunmakta ve toplamda ayda 53.025 ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine intikal ettirilmektedir. Ticaret Sicilinin tüzel kişi ve gerçek kişi tacirlere ilişkin bir nevi ticari nüfus kaydı sayılabileceğini belirten Bul, ”Ticaret Siciline şirketlerin sermayeleri ve malları da tescil edilebilmektedir. Kısacası Ticaret Sicili gerçek veya tüzel kişi tacirler ile ilgili tescile tabi resmi tüm kayıtların görülebileceği yerdir. Bu kayıtlar alenidir. Tescil edilen bazı hususlar, yasa ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde aynen ilan olunmaktadır. Türkiye de ilanlar ülke çapında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanır. Biz FU olarak tescile konu olacak kararın alınmasını takiben gerekli evrakların tarafımıza ulaştırılması ile beraber ticaret sicile ilgili kararın tescili ve ilanı için başvuruda bulunuyoruz. Sonrasında şube veya genel müdürlük personelinin imza sirkülerini tescil edilmiş bu karara göre noterde çıkarıyoruz.” dedi.

FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş. Hakkında: 27 Banka ve 45 banka dışı finans ve finans dışı kuruluşun, kullandırdıkları kredilerin, finans dışı kurumların alacaklarının teminatını oluşturan ipotek işlerini yürütmek üzere 2005 yılında kurulmuştur. 55’i avukat olmak üzere 112 kişilik kadrosuyla hizmet veren FU Gayrimenkul, tüm Türkiye il ve ilçelerinde 700’e yakın üzerinde avukat ve avukat olmayan diğer uzmanlardan oluşan yaygın bir ağa sahiptir. BDDK’nın yayınladığı Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında, ISAE 3402 standartlarına uygun Tip II türünde bağımsız denetim kuruluşu KPMG tarafından hazırlanan hizmet güvence raporu ile hizmet vermektedir. FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş. işlemleri, uzman kadrolarıyla en kısa sürede sonuca ulaştırmaktadır.