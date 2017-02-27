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Ayten, hasret kaldığı okuluna kavuştu

27 Şubat 2017 Pazartesi 13:07
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Maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan 14 yaşındaki Ayten Coşkun, MEB'in yürüttüğü "KEP II" projesi kapsamında Gaziantep'te oluşturulan il ziyaret ekiplerinin çalışması sonucu okula kazandırıldı

Ayten, hasret kaldığı okuluna kavuştu
GAZİANTEP (AA) - Maddi imkansızlıklar nedeniyle geçen yıl okulu bırakmak zorunda kalan 14 yaşındaki Ayten Coşkun, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen "Özellikle Kız Çocuklarının Okuma Oranlarının Artırılması" (KEP II) projesi sayesinde yeniden okullu oldu. 

Çocukların eğitimden uzak kalmamaları ve daha kaliteli eğitim alabilmesi amacıyla MEB tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Gaziantep'te il ziyaret ekipleri oluşturuldu. Öğretmen ve okul idarecilerinden oluşan, gerektiğinde din görevlileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de eşlik ettiği ekipler, proje kapsamında 2 hafta önce çalışmalara başladı. 

Okullardan alınan bilgiler doğrultusunda eğitime devam etmeyen ya da okulu bırakma riski bulunan öğrencileri tespit eden ekipler, ev ev dolaşarak aileleri ikna etmeye çalıştı. 

Ziyaretler kapsamında Beybahçe Mahallesi'ndeki evlerinde annesi ve 4 kardeşiyle yaşayan Ayten Coşkun'a ulaşan ekipler, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula devam edemeyen kız çocuğu ve annesiyle görüştü. Anneyi ikna eden ekipler, Ayten'i kısa süre önce Hatice Karslıgil Ortaokuluna kaydettirdi. 

Akranlarını okula giderken adeta içi sızlayarak izlemek zorunda kalan genç kız, ekipler sayesinde artık geleceğine daha da umutla bakabiliyor.

Ayten Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her çocuk gibi kendisinin de okula gitmek istediğini, ancak maddi durumları el vermediği için gidemediğini söyledi.

Bir meslek sahibi olmayı çok arzuladığını anlatan Coşkun, "Ailemi geçindirecek, anneme bakacak bir meslek sahibi olmak istiyorum. Bir senedir okula gitmiyordum. Maddi imkansızlıklardan dolayı, ailevi durumlar nedeniyle gidemedim, ancak okusam beden eğitimi öğretmeni olmayı istiyordum." dedi. 

Okuldan ayrı kaldığı dönemin çok kötü geçtiğini belirten Ayten Coşkun, şunları kaydetti:

"Kardeşlerim okula gidiyordu. Onları okula gönderiyordum, ben oturuyordum, üzülüyordum. Okula gitmek istiyordum. Ailem imkan sağlayamıyordu. Kimse bize imkan sağlayamıyordu. Babam da olmadığı için maddi sıkıntılarımız var. Arkadaşlarım okula gidiyordu. Ben evde oturuyordum. Arkadaşlarımdan bir sene uzak kaldım. Sonra öğretmenlerimiz geldiler çok teşekkür ederim, iyi ki varlar, bizi ziyaret ettiler, ikna ettiler. Okula yeniden kayıt yaptılar. Şimdi okuluma devam ediyorum. Benim gibi bütün arkadaşlarımın tekrar okuluna gitmesini istiyorum. Devletimize teşekkür ediyorum. Okumak çok iyi bir şey. Geleceğin için, başkalarına muhtaç olmamak için, ailene bakmak için, ailene sahip çıkmak için, hayata bir adım atmak için, devletine, Türkiye'ye sahip çıkmak için okumak çok önemli." 

- Temizliğe giderek çocuklarını okutmaya çalışıyor

Anne Selma Coşkun da eşiyle bir süredir ayrı yaşadıklarını söyledi. 

Aslen Mardinli olduğunu, bir süre Adana'da yaşadıktan sonra Gaziantep'e geldiklerini anlatan Coşkun, temizliğe giderek geçimlerini sağlamaya çalıştığını belirtti. 

Kızı Ayten'i maddi sıkıntılar nedeniyle okula gönderemediğini aktaran Selma Coşkun, "10 günde ya da haftada bir temizliğe gidiyorum. Her temizlikten 50 lira alıyorum, 5 lira da yol parası veriyorlar. Sosyal Yardımlaşma Vakfından 70 lira yardım alıyorum. Evimin kirası 350 lira. Geçinmeye çalışıyoruz. Kızım okumak istiyor. Ben de okula gitmesini istiyorum. Benim gibi olmasın, kızım okusun. Öğretmen olsun, ne olursa olsun ama okusun. Bize bakacak kimse yok. Ben de hastayım, ağır iş yapamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum ama her şeye rağmen çocuklarımın okumasını istiyorum." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı
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