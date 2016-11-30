Aytemiz’de üst düzey atama

Akaryakıt sektörünün en hızlı büyüyen markası Aytemiz’de; LPG Satış, Kurumsal Satış, İstasyon İşletmeciliği ve Mühendislikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine İ.Gökhan Öztürk getirildi. 15 yıllık Akaryakıt, LPG ve Doğalgaz sektör deneyimi bulunan İ. Gökhan Öztürk, son olarak Lukoil’de Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Bölgesi İş Geliştirme ve Teknik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteydi. Öztürk, 2005 yılından itibaren çeşitli kademelerde görev aldığı Akpet Gaz’da da, 2007-2012 yılları arasında Genel Müdürlük yapmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan ve iyi derecede İngilizce bilen Öztürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.