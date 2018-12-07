AYTEMİZ Büyümeye devam ediyor

Kurucusu İsmail Aytemiz tarafından 2010 yılında kurulan Aytemiz Akaryakıt, İsmail Aytemiz’in 55 yıllık sektör tecrübesi ve alanında uzman bir kadroyla, kısa sürede sektörde tanınan bir marka haline gelmeyi başardı. Şu anda 600’ü aşkın sözleşmeli bayi sayısına ulaşan Aytemiz Akaryakıt, büyümeye devam ediyor.

Aytemiz Akaryakıt Genel Müdürü Ahmet Eke, akaryakıt sektöründe verdikleri hizmetleri ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Aytemiz Akaryakıt’ın kuruluş öyküsünü ve kuruluşundan günümüze kadar kaydettiği aşamaları kilometre taşlarıyla özetler misiniz?

İsmail Aytemiz tarafından 2010 yılında kurulan Aytemiz, kurucumuzun 55 yıllık sektör tecrübesi ve alanında uzman bir kadroyla, kısa sürede sektörde tanınan bir marka haline gelmiş genç bir şirket. Aytemiz markası özellikle Doğan Grubu ortaklığından sonra, geleneklerinden vazgeçmeden kurumsallaşarak sektörde kendine sağlam bir yer edindi. Bugün itibariyle 600’ü aşkın sözleşmeli bayi sayısına ulaşan Aytemiz, Türkiye’nin tüm bölgelerinde 10 ikmal noktası, Mersin, İzmit, Kırıkkale, Trabzon ve Alanya’da bulunan 220 bin m3 depolama kapasiteli depolama ve dolum terminalleri ile sürekli ve sürdürülebilir büyümesine devam ediyor.

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