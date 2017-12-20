Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104

Ayla’nın uluslararası yolculuğu devam ediyor

Katıldığı uluslararası festivallerden ödüllerle dönen AYLA, önümüzdeki ay Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek 29. Palm Springs Film Festivali’nde yarışacak. AYLA, festival programı kapsamında üç kez sinemaseverlerle buluşurken, eğitim bölümünde öğrencilere 2 ayrı gösterim yapılacak.

Ayla’nın uluslararası yolculuğu devam ediyor

Katıldığı uluslararası festivallerden ödüllerle dönen AYLA, önümüzdeki ay Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek 29. Palm Springs Film Festivali’nde yarışacak. AYLA, festival programı kapsamında üç kez sinemaseverlerle buluşurken, eğitim bölümünde öğrencilere 2 ayrı gösterim yapılacak.

20 Aralık 2017 Çarşamba 11:15
7790 Okunma
Ayla’nın uluslararası yolculuğu devam ediyor

Kahraman Türk subayı Süleyman Dilbirliği’nin Kore Savaşı sırasında yaşadığı gerçek olayları merkezine alan AYLA, 4-15 Ocak tarihleri arasında Amerika’da düzenlenen 29. Palm Springs Film Festivali’nin Award Buzz bölümünde yarışacak. FIBRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu) jürisi tarafından değerlendirilecek AYLA, festival programı kapsamında 3 kez gösterilirken, festivalin eğitim programı kapsamında ise 2 kez öğrencilerle beyaz perdede buluşacak.
 
Palm Springs bu yıl, 90. Akademi Ödülü’ne (Oscar) “En Dilde En İyi Film” kategorisinde başvuran 92 filmden 45'ini yarışma programına aldı. "Awards Buzz" bölümünde yarışacak olan filmler, Akademi Ödülleri yarışındaki AYLA gibi iddialı yapımlar arasından seçildi. FIPRECI, “En İyi Erkek Oyuncu’ ve ‘En İyi Kadın Oyuncu’ nun yanı sıra, ‘Yılın En İyi Yabancı Filmi’ dalında ödül verecek. Kuzey Amerika’nın en prestijli festivallerinden olan Palm Springs Film Festivali’nde bu yıl ayrıca 77 ülkeden toplam 180 film gösterilecek.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 20.12.2017 11:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EKOPAZAR'DA BU HAFTA
EKOPAZAR'DA BU HAFTA
Hyundai, SoundHound İle ortaklaşa çalışacak
Hyundai, SoundHound İle ortaklaşa çalışacak
Mercedes-Benz Türk, otobüs üretiminde yeni teknolojileri devreye alıyor
Mercedes-Benz Türk, otobüs üretiminde yeni teknolojileri devreye alıyor

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim