Ayla’nın uluslararası yolculuğu devam ediyor

Kahraman Türk subayı Süleyman Dilbirliği’nin Kore Savaşı sırasında yaşadığı gerçek olayları merkezine alan AYLA, 4-15 Ocak tarihleri arasında Amerika’da düzenlenen 29. Palm Springs Film Festivali’nin Award Buzz bölümünde yarışacak. FIBRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu) jürisi tarafından değerlendirilecek AYLA, festival programı kapsamında 3 kez gösterilirken, festivalin eğitim programı kapsamında ise 2 kez öğrencilerle beyaz perdede buluşacak.



Palm Springs bu yıl, 90. Akademi Ödülü’ne (Oscar) “En Dilde En İyi Film” kategorisinde başvuran 92 filmden 45'ini yarışma programına aldı. "Awards Buzz" bölümünde yarışacak olan filmler, Akademi Ödülleri yarışındaki AYLA gibi iddialı yapımlar arasından seçildi. FIPRECI, “En İyi Erkek Oyuncu’ ve ‘En İyi Kadın Oyuncu’ nun yanı sıra, ‘Yılın En İyi Yabancı Filmi’ dalında ödül verecek. Kuzey Amerika’nın en prestijli festivallerinden olan Palm Springs Film Festivali’nde bu yıl ayrıca 77 ülkeden toplam 180 film gösterilecek.