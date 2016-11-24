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Aygaz’dan kadına şiddete hayır manifestosu

24 Kasım 2016 Perşembe 12:02
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Aygaz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde “Aygaz Kadına Şiddete Karşı” projesi için düğmeye basıyor. Kadına Yönelik Şiddete Hayır Manifestosunu tüm çalışanlarının imzasına açan Aygaz, bilinçlendirme çalışmaları kapsamında bayi ve istasyonlarına posterler asıyor, bayileri aracılığıyla kadın müşterilerine el ilanı dağıtıyor.

Aygaz'dan kadına şiddete hayır manifestosu
İstanbul, 24 Kasım 2016 – Aygaz, Birleşmiş Milletler’in Turuncu Günü Hareketi adı ile andığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde tüm çalışanları ve Türkiye’nin 81 ilinde 4000’e varan bayisi ile ülke çapında farkındalık yaratacak “Aygaz Kadına Şiddete Karşı” iletişim kampanyasını başlatıyor. 
Birleşmiş Milletler’in kadına yönelik şiddete son vermek için tüm devlet, kuruluş ve bireyleri aksiyon almaya çağırdığı bu harekette Aygaz, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki kararlı duruşunu göstermeyi ve kurumsal destekçisi olduğu Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nın bilinirliğini arttırmayı hedefliyor.

 Aygaz’ın Manifestosu:

Aygaz Kadına Yönelik Şiddete Karşı, çünkü kadına yönelik şiddet:

 

İnsan hakları ihlalidir.
Bir kadın sorunu değil, tüm toplumun sorunudur.
Sosyal ve ekonomik kalkınmaya engeldir.
Kadının fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları yaşamasına neden olur.
Çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimini olumsuz etkiler.
Kadının özgür seçim hakkını engeller.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki en temel engellerden biridir.
Sadece bireyin değil, aile ve toplumun da sosyal ve duygusal olarak etkilenmesine yol açar.
Sessiz kaldığımız sürece suça ortak olmaktır.
Kendiliğinden sona ermez; harekete geçmek gerekir.
Genel Müdür Gökhan Tezel: “Aygaz’ın Türkiye’nin her yerinde olması kampanyanın gücünü artıracak”

Kadına yönelik şiddetin bir kadın sorunu değil, toplumsal bir sorun, bir insan hakları ihlali olduğunu, tüm toplumun kalkınmasına engel olan bu meselenin kendiliğinden çözülmesini beklemeyip, harekete geçmek gerektiğini belirten Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel: “Kadınları profesyonel gelişim imkânları ile desteklemenin yanı sıra, kadına yönelik şiddete karşı toplumu bilinçlendirici projelerde yer almanın önemine inanıyoruz. Aygaz tesisleri, bayileri ve istasyonlarıyla Türkiye’nin her yerinde; bu bizim doğrudan topluma dokunabildiğimiz, geniş çaplı bir iletişim kampanyası yürütebilmemize olanak sağlıyor. Hedefimiz, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına, özgür ve katılımcı bir sosyal ve ekonomik hayatın inşasına katkıda bulunmak. Atacağımız bu adımların toplumumuza faydalı olmasını diliyor, bu projeye destek veren çalışan ve bayilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

 

Aygaz, Koç Holding’in Haziran 2015’te başlattığı Ülkem İçin “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesi kapsamında bugüne kadar önemli adımlar attı. BM Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri imzacısı oldu. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından TÜSİAD’ın işbirliği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile Sabancı Vakfı’nın desteğiyle hazırlanmış “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi” oluşturma projesine katılmayı kabul eden 17 pilot şirket arasında yer aldı; Temmuz ayında bu alandaki iş yeri politikasını yayınlayan Türkiye’deki ilk şirket oldu. Bu süreçte Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı le işbirliği başlattı. Ekim sonu itibarı ile ise çalışanları nezdinde Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum eğitimlerini %100 katılımla tamamladı.

Anadolu Haber Ajansı
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