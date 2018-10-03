Aygaz’dan Benzinlitre Kullanıcılarına Konum Bazlı Özel Fırsatlar

LPG sektörünün tüpgaz ve otogaz segmentlerinde Türkiye’nin en çok tercih edilen ve en güvenilir markası Aygaz, yerli girişim BenzinLitre uygulamasında yerini aldı. Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) araştırmasına göre, tüpgaz ve otogaz segmentlerinde üç yıl üst üste müşteri bağlılık seviyesi en yüksek marka olan Aygaz, BenzinLitre uygulamasıyla konum bazlı ve kişiye özel teklifler sunarak binlerce kişiyi istasyonlarında ağırladı.

Aygaz Marka Müdürü Gülem Kaya Özden, “BenzinLitre ekibi ile ortak geliştirdiğimiz proje kapsamında online harcamaların gerçek hayatta detaylı ve kolay bir şekilde ölçümlenebilir olmasını amaçlıyorduk. Uygulama içerisinde kullanıcılara bulundukları konum hedefli özel reklamlar gösterdik,” şeklinde konuştu. Bu reklamlara tıklayan kullanıcıların, hangi istasyonları seçtiğini ve yol tariflerini alıp ulaştığını takip edebildiklerini belirten Özden, BenzinLitre’nin “anlık yakıt ihtiyacı” olan kullanıcıya ulaşmada büyük bir kolaylık sağladığını iletti ve kampanya stratejilerini paylaştı.



Yakıt sektöründe ölçümleme BenzinLitre ile hız kazandı

LPG kullanıcıları kullanıcı bazlı veri paylaşımı ile en yakın istasyon bilgilerinin yer aldığı BenzinLitre mobil uygulaması üzerinden Aygaz istasyonlarına yönlendirildi. Bununla birlikte benzin ve dizel kullanıcılarına ise bu zamana kadar LPG kullanmaları durumunda ne kadar tasarruf sağlayabilecekleri gösterildi. Böylece, kullanıcılar araçlarını daha çevreci olan otogaza dönüştürmeleri konusunda motive edildi.

BenzinLitre’nin “gizli teklifler” reklam modeli ile istasyonun 15-20 km çapı içerisinde olan ve o esnada akaryakıt arayan kullanıcılar, ilgili istasyonun özel kampanyası ile karşılaşabiliyor.

Bolu, Kastamonu, Eskişehir gibi belirlenen konumlarda uygulanan Paro kartlı kullanıcılara özel Aygaz kampanyası ile anlık yakıt ihtiyacı olan kullanıcıya ulaşmada ve bunun birebir dönüşümünü takip etmede önemli bir gelişme sağlandı.

30 binden fazla kullanıcı tarafından indirilen en doğru istasyonun adresi BenzinLitre, Türkiye’nin ilk yapay zekâ uygulama şirketi BrainMinds tarafından yayınlandı. Şu anda uygulama üzerinde en yaygın kullanılan akaryakıt tipleri sırasıyla;

LPG yüzde 37

Dizel yüzde 32

Benzin yüzde 29

Yerel oyuncuların da dahil olduğu 109 dağıtıcı markanın fiyatlarının görülebildiği BenzinLitre, arzu edilen istasyon markasının doğru olarak bulunmasını sağlayan ilk ve tek uygulama olarak öne çıkıyor. En yakın benzin istasyonunun 7/24 bulunmasına yardımcı olan uygulamayı indirmek ve hakkında daha fazla bilgi almak için www.benzinlitre.com adresini kullanabilirsiniz.