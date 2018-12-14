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Aygaz'dan Kampanya

Türkiye’nin en çok tercih edilen LPG markası Aygaz, hazırladığı kampanya ile otogaz alışverişlerini avantaja çeviriyor. Kampanya kapsamında, Aygaz Otogaz müşterileri toplamda 200 bin TL değerinde otogaz kazanma fırsatı yakalayacak.

Aygaz'dan Kampanya

Türkiye’nin en çok tercih edilen LPG markası Aygaz, hazırladığı kampanya ile otogaz alışverişlerini avantaja çeviriyor. Kampanya kapsamında, Aygaz Otogaz müşterileri toplamda 200 bin TL değerinde otogaz kazanma fırsatı yakalayacak.

14 Aralık 2018 Cuma 16:03
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Aygaz'dan Kampanya

İstanbul, 14 Aralık 2018 – Kaliteli hizmet anlayışı, güvenilirliği ve yaygın istasyon ağı ile Türkiye’nin en çok tercih edilen otogaz markası Aygaz Otogaz, Kasım sonunda başladığı, otogazın yüksek oktanlı bir yakıt olduğuna dikkat çeken ve LPG ustalarının 1 numaralı tavsiyesinin Aygaz olduğunu vurguladığı reklam kampanyasının devamı olarak bir çekiliş kampanyası başlatıyor.13 Ocak 2019 tarihine kadar sürecek ve 1.000 kişiye çekiliş ile toplamda 200 bin TL değerinde otogaz hediye edilecek olan kampanya kapsamında, kampanyaya dahil Aygaz ve Mogaz Otogaz istasyonlarından tek seferde 20 TL ve üzeri tutarda otogaz alışverişi yapan herkes katılım hakkı kazanacak.

Her 20 TL’lik otogaz alışverişi 1 çekiliş hakkı kazandırıyor
Aygaz Otogaz, 13 Ocak 2019 tarihine kadar devam edecek kampanyada 50 kişiye 500 TL, 150 kişiye 400 TL, 300 kişiye 300 TL ve 500 kişiye 50 TL değerinde olmak üzere toplamda 200 bin TL değerinde otogaz puanı kazandırıyor. Kampanya kapsamında yer alan Aygaz ve Mogaz Otogaz istasyonlarından tek seferde 20 TL ve üzeri tutarda otogaz alışverişi yapan herkesin, her 20 TL için 1 çekiliş hakkı kazandığı kampanyanın çekilişi 18 Ocak 2019 tarihinde yapılacak. Kazanan isimler, 24 Ocak 2019’da Milliyet gazetesinde, www.aygaz.com.tr’de ve Aygaz Mobil uygulamasında duyurulacak. Kampanyaya katılmak isteyenlerin www.aygaz.com.tr adresinde veya Aygaz mobil uygulamasında bulunan forma, ad, soyad, adres, telefon ve plaka bilgilerini girmesi yeterli olacak.

Aygaz Mobil uygulamasına yeni kayıt olan herkese 10 TL değerinde otogaz

Ayrıca, 20 Aralık tarihine kadar Aygaz Mobil uygulamasına yeni kayıt olan herkes Aygaz Otogaz’dan 50 TL ve üzeri otogaz alımında geçerli 10 TL değerinde otogaz kazanacak.

Aygaz Mobil uygulaması, araç kullanıcılarına kendilerine en yakın Aygaz otogaz istasyonlarını ve yetkili LPG dönüşüm merkezlerini kolayca bulma fırsatı sağlıyor. Kullanıcılar, kampanyalardan anında haberdar olabiliyor, kolayca kampanyalara katılabiliyor, otogaz kullanımından elde edeceği tasarrufu ve LPG dönüşümü için yaptıkları yatırımı, otogaz yakıtından elde edecekleri tasarrufla ne kadar sürede geri alabileceklerini hesaplayabiliyor. Bunun yanı sıra sürücüler, yapacakları seyahatlerin mesafesini ve rota üzerindeki otogaz istasyonlarını da görüntüleyebiliyorlar. Aygaz Mobil Uygulaması üzerinden giriş yapan kullanıcılar, çekiliş kampanyasına da kayıt yapabilecekler.

Anahtar Kelimeler:
KampanyaAYGAZ
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