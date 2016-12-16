AYDOĞANLAR’DAN ÜCRETSİZ BAKIM KAMPANYASI

Ford Aydoğanlar Otomotiv Satış Müdürü Özhan Baysoy, Ekovitrin’den Harun Reşit Tığlı’ya Aralık kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 25 yıldır İstanbul’da Ford Aydoğanlar olarak faaliyetlerini başarıyla sürdüren, 2016 yılında büyük kampanyalara ile müşteri memnuniyetini önde tutan Aydoğanlar Aralık ayında da büyük bir kampanya ile hizmetlerine devam ediyor.