AYDOĞANLAR’DAN ÜCRETSİZ BAKIM KAMPANYASI

Yaklaşık 25 yıldır İstanbul’da Ford Aydoğanlar olarak faaliyetlerini başarıyla sürdüren, 2016 yılında büyük kampanyalara ile müşteri memnuniyetini önde tutan Aydoğanlar Aralık ayında da büyük bir kampanya ile hizmetlerine devam ediyor.
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