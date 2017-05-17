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AYDOĞAN KAÇIRA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

17 Mayıs 2017 Çarşamba 12:31
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İstanbul’da geçirdiği trafik kazası sonrası hayata gözlerini yuman deneyimli gazeteci Aydoğan Kaçıra, Adana’da kılınan cenaze namazının ardından Düziçi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

AYDOĞAN KAÇIRA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
 İstanbul Üsküdar’da geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanan ve Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde tedavi altına alınan Erdoğan Kaçıra, geçtiğimiz Pazar günü hayatını kaybetmişti. Yoğun bakımda hayat mücadelesini kaybeden Ekovitrin Dergisi eski Görsel Yönetmeni Aydoğan Kaçıra, Salı günü memleketi Adana’ya sonsuzluğa uğurlandı. İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’ndan cenazesi alınan 62 yaşındaki Aydoğan Kaçıra, uçakla Adana’ya götürüldü. Osmaniye Düziçi Merkez Ulu camisinde kılınan cenaze namazının ardından Düziçi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi. Ailesi, sevenleri ve hemşerileri tarafından göz yaşları ile uğurlanan Aydoğan Kaçıra, Adana Düziçi Öğretmen Okulu ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi   Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksel Okulu'ndan mezundu. Aydoğan Kaçıra, Günaydın, Tan, Sabah, Bugün, Vatan, Takvim, Yeni Asır Gazetesi, Türkiye gazetesi ve Ekovitrin Dergisi’nde Görsel Yönetmen olarak görev yapmıştı.
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