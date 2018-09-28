Aydınlatma Sektörü IstanbulLight 2018’de Buluştu

UBM Turkey tarafından, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) stratejik ortaklığı ile düzenlenen 11. IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi, sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla sona erdi. Sektörün hem yerel hem de global oyuncularına ev sahipliği yapan fuarda, en yeni teknoloji ve ürünler sergilenirken, düzenlenen etkinliklerde sektörün geleceği ve iyileştirmeye açık noktaları masaya yatırıldı.

19 – 22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen IstanbulLight Fuarı; ulusal ve uluslararası 230 katılımcı firmaya ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Balkanlar, BDT ülkeleri ve Uzak Doğu olmak üzere 106 ülkeden 850’si uluslararası toplam 6.341 profesyonel ziyaretçi ağırlandı. IstanbulLight Fuarı kapsamında gerçekleşen IstanbulLight Aydınlatma Forumu, IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi ve Ticaret Sahnesi etkinlikleri ile gündem konuları uzmanlar tarafından ele alınarak, sektör için katma değer yaratıldı.

“Aydınlatma sektörünün geleceğini birlikte şekillendirdik.”

IstanbulLight 2018 Fuarı ile sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelme fırsatı bulduğunu ifade eden UBM Turkey IstanbulLight Marka Direktörü Mehmet Dükkancı, düzenlenen etkinliklerde Türkiye aydınlatma sektörünü güçlendirecek konuşmalar yapıldığına dikkat çekti.

Aydınlatma sektörünün hem global hem de Türkiye ölçeğinde teknolojinin ön planda olduğu bir dönüşüm yaşadığını kaydeden Dükkancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teknoloji temelli dönüşüm, sektörün köklü firmalarını yeni arayışlara yönlendirirken, yeni girişimlerin de isimlerinden söz ettirdiği bir dönemi işaret ediyor. Bu dönemde, IstanbulLight Fuarı, sektörün geleceğine yön veren görüşmelere ev sahipliği yaptı. Yarattığı ticaret hacmi ile sektöre kattığı değeri arttıran IstanbulLight Fuarı’nda, düzenlediğimiz IstanbulLight Aydınlatma Forumu, IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi ve Ticaret Sahnesi etkinliklerimiz ile de hem Türkiye’den hem de yurt dışından önemli isimleri ağırladık. Fuar süresince yapılan görüşmeler yeni ticari kanalların gelişimine katkı sağladı. Bununla birlikte sektörün içinde bulunduğu çeşitli problemlerin de tartışılıp çözümleri için adımların atılmasının sağlandığı bir platform oluşturduk.”

Aydınlatma Forumu yasal mevzuatın geliştirilmesine destek oldu

Fuar kapsamında AGİD ve ATMK desteği ile düzenlenen IstanbulLight Aydınlatma Forumu, sektördeki sivil toplum kurumlarının yöneticileri ile başta T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu kurumlarının yöneticilerini bir araya getirdi.

Sektörün yerli ürün üretimi, Ar-Ge çalışmaları, enerji verimliliği ve finansmanı gibi konuların tartışıldığı IstanbulLight Aydınlatma Forumu, yasal mevzuata yönelik çalışmaların sektör temsilcilerine aktarılmasını sağladı. Sektör temsilcilerinin de görüş ve beklentilerini kamu yöneticilerine aktarma olanağı bulduğu Forum, iki gün boyunca beş farklı oturumda çok çeşitli konuların masaya yatırılmasına zemin oluşturdu.

İlham veren tasarım örnekleri Aydınlatma Tasarımı Zirvesi’ndeydi

Fuarda gerçekleştirilen IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi’ne ise yerel ve global proje örnekleri damgasını vurdu. Türkiye’deki aydınlatma tasarımcılarının hem ülkemizde hem de yurt dışında imza attıkları projelere ait detayların aktarıldığı zirve, IstanbulLight 2018’in en ilgi gören etkinliklerinden biri oldu. Galata Kulesi’nden Kapadokya Müzesi’ne; Azerbaycan, Bakü’deki Haydar Aliyev Modern Tahsil Kompleksi’nden Afrika’nın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilen çok sayıda çalışmaya kadar pek çok proje IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi’nde tüm detaylarıyla aktarıldı.

PLD Türkiye ve Ağustos Teknoloji’nin kurucusu Emre Güneş’in moderatörlüğünü gerçekleştirdiği IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi’ne akıllı kentleşmeye doğayla uyumlu ve yaratıcı çözümler sunan ünlü tasarımcı Daan Roosegaarde ve Türkiye’den bağımsız aydınlatma tasarımcılarından Canan Baba, S. Funda Ataylar, Faruk Uyan, Nergiz Arifoğlu, Zeki Kadirbeyoğlu, Korhan Şişman, Dilek Şahin, Ali Berkman, Onur Yiğit, Ömer Selçuk Baz ve Mustafa Seven katıldı.

Aydınlatma tasarımcıları sektörden ne bekliyor?

IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi’nde Türkiye’deki aydınlatma tasarımcılarının sektöre yönelik beklentileri vurgulandı. Türkiye’de aydınlatma tasarımının henüz yeterince özümsenmediği ve firmalar tarafından kabul edilme aşamasında olduğu kaydedildi. Aydınlatma tasarımcılarının zirvede sundukları önemli projeleriyle birlikte, iyi bir aydınlatma tasarımının firmalara ve kamuya sağlayabileceği fayda ve çözüm yolları ortaya kondu.

IstanbulLight 2019 için hazırlıklar başladı

Aydınlatma sektörünün uluslararası buluşma noktası olan IstanbulLight 2019 için hazırlıklara şimdiden başlandı. Fuar, 18-21 Eylül 2019 tarihleri arasında, bu yıl da olduğu gibi Istanbul Fuar Merkezi’nde katılımcı ve ziyaretçilerini aynı çatı altında buluşturacak.