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Aydın'da iki öğrenci servisi çarpıştı: 8 yaralı

29 Kasım 2016 Salı 11:45
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Aydın'ın Efeler ilçesinde iki öğrenci servisinin çarpışması sonucu, 6’sı öğrenci 8 kişi yaralandı.

Aydın'da iki öğrenci servisi çarpıştı: 8 yaralı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde iki öğrenci servisinin çarpışması sonucu, 6’sı öğrenci 8 kişi yaralandı. 

Haydar Eren yönetimindeki 09 P 0230 plakalı öğrenci servisi, Aydın Çine yolu Şahnalı mahallesi mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Rüfet Yurdigül idaresindeki 09 P 0078 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı. Aydın Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan B.İ'nin kullandığı 09 DB 833 plakalı yolcu minibüsü de Yurdigül'e ait minibüse çarptı. 

Kazada yaralanan okul servislerindeki sürücüler ile 6 öğrenci olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Yurdigül’ün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.




Anadolu Haber Ajansı
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