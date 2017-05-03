Aydın Erkoç Güven Tazeledi

MASFED 3. Olağan Genel Kurulu hafta sonu, otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi’de geçekleştirildi. Türkiye genelindeki 65 bin oto galericisini temsil eden MASFED’in Genel Kurulunda adeta Başkent rüzgarı esti. Aydın Erkoç’un oy birliği ile yeniden Yönetim Kurulu Başkan, Niyazi Berktaş’ın Genel Sekreter seçildiği Genel Kurulda, MASFED’in 3 yıl görev yapmak üzere seçilen yeni Yönetim Kurulu da Erdoğan Bayrak, Yalçın Baysan, Zafer Uslu, İsmet İnan, Serkan Karakadılar, Ömer Bentoğlu, Hasan Yoğurtçu, Fahri Sandık, Doğan Aslan; Denetim Kurulu, Mahmut Ulucan, Yaşar Terzi, Bekir Selvi, İbrahim Cansever, Mehmet Deniz, Ömer Seyit Altaş, Yüksek İstişare Kurulu, Hasan Kahyaoğlu, Ekrem Şimşek, İlhami Hacıoğlu, İsmail Aydınkaş, Tunç Batıgün ve Fahrettin Batı’dan oluştu.

Aydın Erkoç yaptığı konuşmada, MASFED’in Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan otomotiv sektörünün iç pazardaki en önemli ayağı olan oto galericileri derneklerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla kurulduğunu anımsattı. Erkoç, Ankara ve İstanbul’un da aralarında olduğu 22 ildeki oto galericilerin bir araya gelmesi ile kurulan MASFED’in kısa sürede diğer 61 ildeki dernekleri de bünyesine katacağını söyledi.

Yapılan seçimde Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 3 yıllığına yeniden seçilen Erkoç, şöyle konuştu.

“Türkiye'nin; doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Federasyonumuza üye olan ve üye olmayan; ekip ruhu ile hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefleyen, sektörümüz adına hizmeti amaç edinerek kilometrelerce uzaktan OTONOMİ Otomotiv Ticaret ve Yaşam Merkezine gelerek kongremize katılan, bizleri son derece onurlandıran meslektaşlarıma tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. MASFED olarak; dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da sektörümüzün ihtiyaç ve beklentilerini çözmeye devam ederek; sürdürülebilir, yenilikçi, gelişerek büyüyen; istihdama ve ekonomimize daha çok katkı sağlayan, mesleğimizi bizden sonraki nesillere saygın ve örnek alınacak şekilde bırakmak için çalışmalarımızı yürüterek; Federasyonumuzu bulunduğu noktadan daha ileri noktaya götürerek bizlere olan güveninize layık olacağız.”

Otonomi’de 2. etap

Bu arada MASFED öncülüğünde Esenboğa Yolu üzerinde 375 dönümlük bir alanda kurulan Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük ticaret ve yaşam merkezi Otonomi’yi hayata geçiren S.S Başkent Otomotivcileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ve S.S Otonomi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin genel kurul toplantıları da Pazar günü Otonomi yerleşkesinde gerçekleştirildi. Asil ve vekil olmak üzere 101 üyenin hazır bulunduğu Başkent Otomotivcileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 8. Olağan Genel Kurul Toplantısında 2016 yılına ait Yönetim ve Denetim Raporları ile bilanço görüşülerek oy birliği ile ibra edildi.

Genel Kurulda söz alan Başkan Aydın Erkoç; katılım gösteren tüm üyelere teşekkür etti ve şunları söyledi:

“2013'de temeli atılan ve 2 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Sayın Binali Yıldırım ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek ile Devlet Protokolü’nün değerli teşrifleri ve binlerce Ankaralının katılımı ile açılan Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük otomotiv yaşam merkezi Otonomi’yi Başkent Otomotivcileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi olarak 3 yıl gibi rekor bir sürede bitirmenin gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra 2. etap inşaat çalışmaları başlayacak AVM ve iş merkezleri projeleri ile Ankara’nın en modern ve kaliteli yaşam merkezini oluşturacağız.”

Avrupa’nın en büyük otomobil dünyası olacak Otonomi’yi hayata geçiren Ankara, 5.000 kişiye istihdam sağlayacak 750 milyonluk bu mega yatırımın verdiği güçle otomotiv sektöründe önemli görevler üstlenmeyi sürdürecek.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ile Başkent Otomotivciler Derneği (BOD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine Aydın Erkoç yeniden seçildi.