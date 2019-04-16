Aydın Beyoğlu "Veda" ile merhaba diyor.

Türk Halk Müziği'nin yetenekli seslerinden Aydın Beyoğlu 17 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 19:30-22:00 arasında Ali Emiri Kültür Merkezinde yeni albümünü tanıtacak.

Aydın Beyoğlu kimdir? İşte Aydın Beyoğlu'nun biyografisi:

1973 ORDU Korgan doğumlu olan Aydın Beyoğlu;

1992 ’ de Milli Eğitim Bakanlığı ARİF SAĞ MÜZİK Merkezi’nde bağlama ve şan dersleri almıştır.

2002 ’de ilk radyo kariyerine “Radyo Çağ’da” “Türkülerle Anadolu” programını hazırlayıp sunarak başlamıştır.

2003 ’ te MELTEM TV’de ve MELTEM Radyo’da “Türküce” adlı programını hazırlayıp sundu.

2003-2015 yılları arasında MORAL FM’de “TÜRKÜ HARMANI” adlı programı hazırlayıp sundu. Bu program 12 yıl devam etmiştir. Türkü Harmanı programı, yapılan araştırmalar neticesinde en uzun süreli programlar arasında yer aldı.

2004’ te “DELİ BAŞIM” adlı albümünü çıkardı. On bir türküden oluşan albümünde söz ve müziği kendisine ait “KARLI DAĞLAR”,”NEREYE İSTANBUL”, “YENİ YILIN KUTLU OLSUN” ve “GÜL YÜZLÜM” adlı 4 eseri bulunmaktadır.

2011 yılı itibariyle “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü Etkinliği” adı altında, kültür merkezlerinde geniş seyirci katılımlarıyla solo konserlerini vermeye devam etmektedir.

2014-2015 yılları arasında KRT KÜLTÜR TV’de "TÜRKÜLERİN GÖZÜ AYDIN” programını hazırlayıp sundu.

2016 yılında 15 Temmuz darbe girişimine karşı yazıp bestelediği “EN UZUN GECE” adlı eseriyle radyo, TV ve gazetelerde yaptığı röportajlarıyla büyük ilgi gördü ve İstanbul’un birçok ilçe meydanında halka seslendi.

2019’ da “VEDA” isimli albümünü çıkardı. Yedi türküden oluşan albümünde söz ve müziği kendisine ait “VEDA” , “MEVSİM BAHARDI”, “BEN ORDU’YA GİDİYOM”, “SEN GİDELİ”, “HEY BABAM”, “İKİ BAYRAM” ve sözleri Tahsin SERDAR’a, müziği kendisine ait olan “GÖNLÜM” adlı eserleri bulunmaktadır.

Türk halk müziğinde aşıklık geleneğine önem veren ve sanatın ortak bir dil olarak kullanılması gerektiğini vurgulayan AYDIN BEYOĞLU, yedi bölgenin türkülerini seslendirip düşünce ve fikirlerin kaynaşmasına vesile oldu, olmaya da devam ediyor…