Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
116710
ALTIN
162.975
DOLAR
3.7947
STERLİN
5.2691
EURO
4.7047

AXA XL Group’u satın aldı

AXA ticari elementer branşında önde gelen sigorta şirketlerinden XL Group’u 12.4 milyar euro’ya satın alarak bu alanda dünya lideri konumuna yükseldi.

AXA XL Group’u satın aldı

AXA ticari elementer branşında önde gelen sigorta şirketlerinden XL Group’u 12.4 milyar euro’ya satın alarak bu alanda dünya lideri konumuna yükseldi.

06 Mart 2018 Salı 10:16
41 Okunma
AXA XL Group’u satın aldı

Dünyanın en büyük sigorta grubu olan ve dokuz yıl üst üste Interbrand tarafından dünyanın bir numaralı sigorta şirketi seçilen AXA, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde hizmet veren ve ticari elementer branşın önde gelen şirketlerden olan XL Group’u 12.4 milyar euro’ya satın aldığını duyurdu. İlerleyen dönemlerde şirketin gelirlerine ve değer yaratımına katkısı olacağı öngörülen satın alma operasyonu ile AXA, dünyada ticari ve kurumsal hayat dışı sigorta branşında lider konumuna yükseldi.
 
XL Group’un satın alınmasının AXA’yı ticari ve kurumsal hayat dışı sigorta branşlarında bir numaralı sigorta şirketi konumuna getirdiğini söyleyen AXA CEO’su Thomas Buberl, “Bu satın alma paydaşlarımız açısından risk çeşitliliğini artırmasının yanı sıra daha karlı ve sürdürülebilir güçlü büyüme beklentilerini beraberinde getiriyor ve bize uzun vadeli değer yaratma imkanı sunuyor. Gelecekte AXA’nın profili dengeli sigorta risklerine doğru şekillenirken finansal riskleri de azalacak” dedi.

Geniş bir coğrafyada hizmet veren XL Group’un alanında uzman ekipleri ve müşterilerine sunduğu yenilikçi çözümlerle tanındığını ifade eden Buberl sözlerine şöyle devam etti: “Ticari ve Kurumsal Sigortalar alanında XL Group ile güçlerimizi birleştirerek özel branşlar ve reasürans dahil konumumuzu bir üst noktaya taşıyarak varlığımızı artıracağız. İki şirketin de insanlar, risk yönetimi ve inovasyon konusunda ortak bir bakış açısı ve kültürü var. Bu da AXA’yı hayat dışı sigorta sektöründe değişen geleceğe hazır kılıyor ”

Son Güncelleme: 06.03.2018 11:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İndeks Bilgisayar’dan rekor başarı, tarihi kâr
İndeks Bilgisayar’dan rekor başarı, tarihi kâr
Ernet'ten Temizlik için Yenilikçi Ürünler
Ernet'ten Temizlik için Yenilikçi Ürünler
Yeni Volvo XC40, Avrupa’da Yılın Otomobili Seçildi
Yeni Volvo XC40, Avrupa’da Yılın Otomobili Seçildi

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim