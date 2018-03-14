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​AXA Sigorta’nın yeni CEO’su Yavuz Ölken

AXA Sigorta’nın yeni CEO’su Yavuz Ölken oldu. 1 Nisan’da görevini Ölken’e devredecek Guillaume Lejeune ise AXA Global RE'nin (Global Reinsurance) CEO'su olarak atandı.

​AXA Sigorta’nın yeni CEO’su Yavuz Ölken

AXA Sigorta’nın yeni CEO’su Yavuz Ölken oldu. 1 Nisan’da görevini Ölken’e devredecek Guillaume Lejeune ise AXA Global RE'nin (Global Reinsurance) CEO'su olarak atandı.

14 Mart 2018 Çarşamba 10:10
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​AXA Sigorta’nın yeni CEO’su Yavuz Ölken

AXA Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı, CFO Uluslararası ve Yeni Pazarlar ve EMEA Stratejik Kalkınma Yöneticisi Wilm LANGENBACH, Yavuz Ölken’in AXA Sigortanın yeni CEO’su olarak atandığını açıkladı. AXA Sigorta’da Teknik ve Bilgi Teknolojileri Başkanı olarak çalışan Yavuz Ölken, yeni görevine 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren başlayacak.

Wilm Lagenbach açıklamasında Yavuz Ölken’in son 3 yıl içerisinde AXA Sigorta’nın dönüşümünde önemli rol oynadığının altını çizdi: “AXA Sigorta’ya 2002 yılında katılan Yavuz Ölken, güçlü bilgi teknolojileri yapısını yönetirken, fiyatlandırma ve underwriting’in teknik alanlarını da doğrudan yönetmiştir. Kendisini geçmişteki başarıları için içtenlikle kutluyor, yeni görevinde de bu başarılarının devamını diliyorum”.

2015 yılının ilk aylarından bu yana AXA Sigorta CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Guillaume Lejeune’un yönetimi altında şirketin pazardaki konumunu güçlendirirken gelecekteki sürdürülebilir büyümeye yönelik adımlar attığını söyleyen Wilm Langenbach sözlerine şöyle devam etti: “Sayın Guillaume'a cesur liderliği, güçlü motivasyonu, başarılı bir şirketi yeniden inşa etme ve Türkiye’de liderlik konumumuzu yeniden oluşturmaya yönelik kararlılığından dolayı en içten teşekkürlerimi iletmek isterim. AXA Grubu’ndaki yeni rolü için de bol şanslar dilerim. Bay Guillaume Lejeune, son 22 yıl boyunca Fransa ve Meksika'da AXA Grubunda birkaç farklı rol üstlendi. AXA Group bünyesindeki görevine AXA Global RE'nin CEO'su olarak devam edecek. Bay Lejeune, AXA Sigorta'nın Yönetim Kurulu üyesi görevine de devam edecektir.”

Görevini devralan Yavuz Ölken’e iyi dileklerini ileten Guillaume Lejeune ise “Bugüne dek elde ettiğimiz ortak başarıda kendisine fazlasıyla borçlu olduğumuzu söyleyebilirim. AXA Sigorta’nın işine bağlı çalışanları ve acenteleri ile birlikte uzun geçmişimize eklenecek yeni ve olağanüstü başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğinden eminim. Dümeni kendisine devretmekten çok mutluyum” dedi.

Son Güncelleme: 14.03.2018 10:39
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