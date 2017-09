AXA İNOVASYON İLE DERMAN OLUYOR

Finansal koruma ve varlık yönetimi alanında dünya lideri olan AXA Sigorta, küresel başarısının arkasındaki itici güç olan inovasyonun Türkiye’deki güncel çalışmalarına nasıl yansıdığını bir basın toplantısıyla anlattı. 13 Eylül Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, “Dert Varsa Derman AXA” sloganıyla hayata geçirilen yeni iletişim kampanyası, tüketici ile buluşan yeni ürün ve hizmetler, değişen ve gelişen tüketici ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilen inovasyon projeleri ve AXA’nın sektörüne örnek teşkil eden dijital projeleri aktarıldı. AXA Sigorta Türkiye CEO’su Guillaume Lejeune, AXA Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Özer Şimşek ve AXA Sigorta Teknik ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Yavuz Ölken’in katılımıyla düzenlenen toplantıda “Dert Varsa Derman AXA” iletişim kampanyasının ana karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gürgen Öz de yöneticilere eşlik etti.

“Risk ve çözümdeki evrim sektörü değiştiriyor”

İklim, teknoloji ve bilgi güvenliği gibi alanlarda hayatımıza yeni giren risk tanımlarıyla birlikte sigorta sektörünün çehresinin hızlı bir şekilde değiştiğini ifade eden AXA Sigorta Türkiye CEO’su Guillaume Lejeune bu değişikliğe paralel olarak risklerin de tanımının evrildiğini ifade etti. “Bir yandan da teknoloji olumlu gelişmelerle elimizi güçlendirmeye devam ediyor. Örneğin biyoteknoloji ile hastalıkların tedavisinde yeni sayfalar açmak ya da daha güvenli sürüş sistemleriyle trafik kazalarıyla mücadele etmek gibi. Bu dönüşüm kaçınılmaz bir şekilde sigorta ekosistemindeki tüm ilişkileri ve çalışma biçimlerini de hızlı bir şekilde dönüştürüyor.”.

“Güçlü bir inovasyon ekosistemi oluşturduk”

Lejeune, “Dünyanın en büyük sigorta grubu AXA olarak tüketicilerimizin değişen davranış ve satın alma beklentilerine hızla yanıt verebilmek için aynı hızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Finansal olarak güçlü ve zarar tazmini konusundaki etkin şirket duruşumuzu bir adım öteye taşıyarak, müşterilerinin günlük hayatında her an yanında olan ve hayatlarına “değer katan bir ortak” noktasına doğru ilerliyoruz. Bu yolda AXA’nın misyonu insanların daha iyi bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak. Bu da inovasyondan geçiyor. Bu yüzden AXA olarak tamamen müşteri odaklı inovatif çözümlere odaklanan bir ekosistem yaratarak dünyanın her yerindeki müşterilerimizin beklentilerini en üst seviyede karşılamak için çalışıyoruz. Oluşturduğumuz bu ekosistem inovasyon konusundaki tüm ihtiyaçlarımız için AXA’yı besliyor. Bu yapılar; Start-up’larla işbirliği yaptığımız AXA Labs, sektöre yeni start-up’lar kazandırdığımız Kamet ve FinTech ve InsurTech projelerine yatırım yaptığımız AXA Strategic Ventures. AXA’nın rakipleri arasından sıyrılarak dünyanın en yenilikçi 50 şirketinden biri seçilmesi de doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. İnovatif işbirlikleri geliştirmek noktasındaki iddiamızın bir göstergesi olarak ise Uber, BlaBlaCar, OuiCar, SocialCar Alibaba ve Jumia ile gerçekleştirdiğimiz anlaşmaları sıralayabiliriz”.

“Şeffaflık, tüketici deneyimi ve memnuniyetinde öncüyüz”

Müşterilerinin zaman ve mekan bağımsız kesintisiz olarak hizmet almasını sağlamak için dijital dönüşüme hız verdiklerini ve alternatif kanallardan satış yaptıklarını da ekleyen Lejeune, bu alanda sektöre öncülük ettiklerini, ayrıca acentelerini de dijital dönüşümün bir parçası haline getirmek için gerekli platform ve uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi. Öte yandan müşteri görüşlerine ve şeffaflığa da büyük önem verdiklerini aktaran Lejeune, Haziran ayından bu yana müşterilerinin ürün ve hizmetlere ilişkin geri bildirimlerini web sitelerinde bağımsız bir değerlendirme altyapısı olan eKomi aracılığıyla paylaştıklarından bahsetti. Müşteri odaklı bu çalışmalarıyla onlardan tam not aldıklarını da söyleyen Lejeune, “AXA Sigorta müşterilerinin 2016 rakamlarına göre memnuniyet oranı %85,2 seviyesinde ve pazarda en çok tavsiye edilen şirketiz. Öte yandan marka bilinirliği açısından da %42 ile müşterilerin aklına gelen ilk sigorta markasıyız” dedi.

Türkiye’de sigortalılık oranlarının düşüklüğüne de dikkat çeken Guillaume Lejeune, sigorta güvencesinin ekonomiye olan katkısının da altını çizdi. “Dünyada ortalama sigortalılık oranı 8.8 seviyelerinde iken Türkiye’de bu oran 1.55. AXA Sigorta olarak iletişim dilimiz, müşteri odaklı inovasyon çalışmalarımız ve gelecek trendlerini belirleyecek teknoloji çalışmalarımızla bu oranın artışına katkı sağlamayı hedefliyoruz çünkü bu artış beraberinde sosyal ve ekonomik kazanımlar da getirecek. Bu anlamda ürünlerimizi yerel bazda zenginleştirmeye de devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar müşterilerimize kişiselleştirilebilen esnek ürünler de sunacağız”. Lejeune ayrıca Türkiye’nin dinamik ve genç demografik yapısı ve gelişime açık olması sebebiyle AXA için büyük önem taşıdığını ve Türkiye’ye yatırım yapmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

“Dert ve dermanın tanımı değişirken başarı inovasyonda!”

Dünyanın içinden geçtiği dönüşümün, yaşam biçimlerindeki değişikliklerin ve yeni neslin beklentilerinin sigorta sektörünü de kökten etkilediğini belirten AXA Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Özer Şimşek ise ürün ve hizmetlerinin yanı sıra tüm iletişim faaliyetlerini de yenilikçi bir bakış açısı ile ele aldıklarını söyledi. “Dert ve dermanın tanımı artık değişti” diyen Özer Şimşek, yaşanan tüm sosyal değişimleri ve müşteri taleplerini yenilikçi ürün ve hizmetlere dönüştürme becerisine sahip olduklarını ifade etti: “Artık pazarda birbirinden çok farklı özelliklere sahip tüketici profilleri ve nesiller bir araya geliyor. Dolayısıyla bu farklılardan elde ettiğimiz iç görülerle çeşitlenen ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler bulmak önceliğimiz. Ayrıca anlık değişimlere de anında uyum sağlayabilecek esnek bir yapıda çalışıyoruz”.

Özer Şimşek ayrıca inovasyonu sadece teknoloji olarak ele almadıklarını, amaçlarının tüm alanlarda hem iç hem dış müşterilerine daha iyi hizmet vermek olduğunu; dolayısıyla insan kaynaklarından iletişime kadar tüm iş yapış alanlarına yaydıklarını da belirtti. Nüfusun kayda değer bir kısmını oluşturan yeni neslin ilgisini çekmek, sigorta güvencesi altında yaşamanın önemini vurgulamak ve Türkiye’de sigortalılık oranını artırmak için yepyeni bir iletişim kampanyası hazırladıklarını ifade eden Şimşek, sadece dijital mecralarda yayınlanan “Dert Varsa Derman AXA” kampanyasını bu iç görü ve hedeflerle oluşturduklarını vurguladı. Bugüne kadar yayınlanan Kadın Girişimci Sigortası ve Seyahat Sağlık Sigortası filmleriyle 9.4 milyon kişi tarafından görüntülenen ve büyük beğeni toplayan bu yeni kampanyada Oytunç karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gürgen Öz de toplantıda AXA yöneticilerine eşlik etti ve kampanyanın kendisinin sigorta ürünlerine bakış açısını nasıl değiştirdiğini anlattı. Kampanyanın yıl sonuna kadar farklı ürünlere yönelik yeni ve eğlenceli içeriklerle devam edeceği aktarıldı.

“Sigorta sektörünün geleceğini dijital trendler belirleyecek”

AXA’nın dijital vizyonunu daha detaylı bir şekilde anlatan AXA Sigorta Teknik ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Yavuz Ölken de AXA’nın 8 yıldır dünyanın en değerli sigorta markası seçilmesinin en önemli sebebinin girişimci ruhları ve inovatif yaklaşımlarının yanı sıra dijital dönüşüm kararlılıklarının olduğunu ifade etti. Yakın dönemde öne çıkan ve sigorta sektörünün geleceğinin şekillenmesinde önemli bir rolü oynayacak dijital ve teknolojik gelişmelere de değinen Ölken, önümüzdeki günlerde yapay zeka, blockchain, nesnelerin interneti, endüstri 4.0 ve giyilebilir teknolojiler gibi alanlarda attıkları adımlarla liderliklerini koruyacaklarını söyledi: “Yapay zeka konusunda çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle büyük veriyi analiz ederek tüm karar destek sistemlerimizin temel unsuru haline getiriyoruz. Blockchain de günümüzde önemi her geçen gün artan bilgi güvenliği için faydalandığımız değerli bir mimari yapı olacak. Yükselen trend nesnelerin interneti ile ilgili ise çok yakında hayata geçireceğimiz ve dünyanın önde gelen şirketleriyle iletişim halinde olduğumuz projelerimiz var”.

Basın Bülteni