AVVA’nın “Gezgin Koleksiyonu” ilkbahar-yaz sezonuna iz bırakacak…

Farklı tasarımları, sıra dışı koleksiyonu ile benzersiz olmak isteyenlerin tercihi AVVA, yaptığı yeniliklerle de tüketiciyi kendine çekmeye devam ediyor.

Rutinin dışına çıkabilen, özgür, yenilikçi, detayları görebilen, yaşadığı her “an”a hayat katabilen AVVA erkeklerine adanan “Gezgin Koleksiyonu” 2017 İlkbahar-Yaz sezonuna damgasını vuracak.

Genç ve stil sahibi tarzıyla AVVA, bu sezon da erkeğin her adımında yanında olacak. Yeni sezonda soft renkler, indigolar, turuncu, krem, soluk kırmızı, sıcak pembe, lacivert, amazon yeşili, sarı, açık griler dikkatleri çekiyor. Koleksiyonda gömlekler, tişörtler, jean ve spor kesimli pantolonlar ile yelekler birbirleriyle uyumlu bir şekilde kombine edilebiliyor.

AVVA şıklığını yansıtan ürünler, aynı zamanda ayrı birer parça olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Spor ve klasiği bir arada yorumlamayı seven AVVA erkeği; günlük giyimden özel davete, kadar aradığı her şeyi yeni koleksiyonda bulabilecek.

AVVA, özgürlüğü, farklılaşarak iz bırakmayı, ilham vermeyi tercih edenleri mağazalarına ve www.avva.com.tr’ye bekliyor.