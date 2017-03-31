Avustralyalı Türkler sandık başında

MELBOURNE (AA) –Avustralya’da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 44 bin 463 Türk vatandaşı, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için bu sabahtan itibaren oy kullanmaya başladı.

Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliği ile Melbourne ve Sydney'deki başkonsolosluklarında kurulan sadıklar sabah yerel saatle 09.00’da açıldı.

Kayıtlı seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaralarını gösteren nüfus cüzdanı veya pasaportlarını göstererek oylarını kullandı.

Oyunu kullanmak üzere Melbourne'deki başkonsolosluğa gelen Sedal Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Hem yurttaşlık görevimizi yerine getirdik hem de hakkımızı kullandık. Ülkemiz için hayırlısı ne ise o olsun.’’ dedi.

Avustralya’da 31 Mart'tan 9 Nisan'a kadar Canberra Büyükelçiliği ile Melbourne ve Sydney'deki başkonsolosluklara kurulan sandıklarda sabah 09.00 ile akşam 21.00 arasında oylar kullanılabilecek.

Anadolu Haber Ajansı