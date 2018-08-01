Avustralya binalarını Türk doğaltaşı süsleyecek

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığı destekli yürütülen “İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi URGE Projesi” kapsamında 10 firmadan oluşan bir heyet, 3-11 Ağustos tarihleri arasında Avustralya’nın Melbourne ve Sydney şehirlerini kapsayan “Avustralya Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti” gerçekleştirecek.

Avustralya’nın dünya genelinde inşaat sektöründe tasarım ve mimarinin geliştiği en önemli ülkelerden biri olduğuna işaret eden Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Avustralya’yı, işlenmiş doğaltaş ihracatçıları için stratejik öneme sahip bir hedef pazar olarak seçtiklerini kaydetti.

Avustralya’ya doğaltaş ihracatımızın yüzde 92’si işlenmiş ürün

Türkiye’den 2017 yılında Avustralya’ya 36 milyon dolarlık doğaltaş ihraç edildiği bilgisini paylaşan Kaya, “Avustralya’nın doğaltaş ithalatında Çin’den sonra ikinci sıradayız. Bir diğer güzel veri ise; Avustralya’ya doğaltaş ihracatımızın yüzde 92’sinin işlenmiş katma değerli ürün olması. Avustralya’da işçilik maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle işlenmiş ürün ihracatımızı daha da arttırabiliriz. Hedefimiz Çin’i geçerek Avustralya’nın doğaltaş ithalatında birinci ülke konumuna yükselmek” diye konuştu.

“İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi URGE Projesi” kapsamında 23-27 Ocak 2018 tarihleri arasında İngiltere’ye yönelik gerçekleştirdikleri iş ve inceleme gezisi sonrasında ikinci duraklarının Avustralya olduğunu anlatan Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: “İngiltere’de Zaha Hadid Mimarlık Ofisi gibi İngiltere’nin ünlü mimarlık ofislerini ziyaret ettik, 80 ünlü İngiliz mimarla bir araya geldik. İngiliz mimarları sonrasında Mart ayında İzmir’de Marble Fuarı’nda ağırladık. İngiliz mimarlarla çok güzel bir ritim yakaladık. Benzer ilişkileri Avustralyalı mimarlar ve doğaltaş ithalatçıları ile kurmak için firma ziyaretleri ve ikili iş görüşmeleri organize ediyoruz. Avustralyalı mimar ve doğaltaş ithalatçılarını 2019 yılı Mart ayında İzmir’de düzenlenecek olan İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na davet edeceğiz. Bu sayede, Türk doğaltaş sektörünün potansiyelini kendi gözleri ile görmelerini istiyoruz. Hedefimiz, Avustralya pazarında kısa sürede 100 milyon doların üzerinde ihracat rakamına ulaşmak.”

Avustralya dünyanın en yüksek yaşam standardına sahip ikinci ülkesi

Avustralya, OECD yaşam standartları indeksi verilerine göre Norveç’i takiben dünyanın ikinci en yüksek yaşam standardı olan ülkesi konumunda. Türk doğal taş sektörü için potansiyeli yüksek bir pazar konumunda olan Avustralya’da, kişi başına düşen gelir 50 bin dolar düzeyinde.

Avustralya, 2017 yılında 219 milyon dolar doğaltaş ithalatı gerçekleştirdi. İthalatında 104 milyon dolar ile Çin ilk sırada yer alırken, Türkiye 36 milyon dolar ile ikinci ülke oldu. Türkiye’yi 31 milyon dolar ile İtalya takip etti. Avustralya, Türkiye’nin doğaltaş ihraç ettiği ülkeler sıralamasında ise; 9. sırada yer alıyor.