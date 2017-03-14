AVRUPA’YA TATİLE ÇIKACAKLARA TAVSİYELER

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Başka bir ülkeye, kültüre ve insanlara karışmak sanıldığı kadar kolay bir şey değildir. Tamamen farklı bir ülkenin farklı yaşamına adapte olmak, yeni şeyler keşfetmek herkesin istediği bir durumdur. İlk kez yurtdışına çıkmanın heyecanını yaşarken bazı dikkat edilmesi gereken noktalar da mevcut. Başka bir ülkeyi ziyaret ettiğinizde başka bir kültüre ait yapılar, yemekler, hareketler ve konuşmalar duyacaksınız. Eğer yabancı dile tamamen hakim değilseniz yurtdışı turlarıyla veya daha önce yurtdışına çıkmış bir tanıdığınızla gitmenizi öneririz. Böylece yaşayacağınız problemlere daha kolay çözüm bulabilirsiniz. Üstelik %50’ye varan indirimli fiyatlarla paket turlar satın alabileceğiniz bu sayfayı öneriyoruz.

Özellikle Avrupa, içinde bir çok kültürü barındıran, gidenlerin bir daha gitmek istediği, her kıtadan insanların barındığı ve müthiş eğlenceli hayata sahip bir kıtadır. Şimdi Avrupa’ya tatile çıkacaklara tavsiyelerimizi sıralayalım.



1- Gideceğiniz bölge veya ülkenin kültürünü anlamak için başvuracağınız en iyi kaynaklar edebi eserlerdir. Edebi eserler yıllardır süregelen yaşantıları, aşkları, cinayetleri ve kültürü içinde barındıran kaynaklardır. Edebi eserleri okuduğunuzda o bölgede neler olduğunu ve nelerin olabileceğini az çok anlayabilir ya da tahmin edebilirsiniz bununda size yabancılık çekmemeniz adına ciddi katkıları olur. Ayrıca internet ve gezi bloglarını da okuyarak daha önce gitmiş gezginlerin tavsiye ve tecrübelerini okuyabilirsiniz.



2- Bölgenin kültürünü öğrenirken biraz daha detaya girerek ülkenin resmi tatillerini öğrenmeniz işinize yarayacaktır. Gittiğinizde yemek yemek veya bir şeyler içmek istediğinizde size sadece otelin lobisi yardımcı olsun istemezsiniz değil mi? Resmi tatile denk gelirse sizin o bölgeyi ziyaretiniz sıkıntılı bir süreç olabilir, çünkü bazı ülkelerde her yer kapalı oluyor.



3- Pasaport geçerlilik sürenizin olup olmadığını kontrol edin yoksa zaten hiçbir ülke sizi kabul etmez. Fakat şöyle de bir durum var çoğu Avrupa ülkesi en az 3 aylık pasaport geçerlilik süresi olmasını istiyor. Pasaportunuzun geçerlilik süresinin ne kadar kaldığını araştırıp öyle vizeye başvurmanız sizin yararınıza olacaktır.



4- Para bozdurma işinizi Türkiye’ de halletmeye çalışın eğer havaalanına bu işi bırakırsanız daha düşük fiyatlardan paranızı bozduracaksınız çünkü havaalanlarındaki dövizciler komisyonla çalışıyorlar ve kendilerine bir pay ayarlayarak size fiyat veriyorlar. Çoğu yolcu bu işi son ana bıraktığı için yüksek miktarda parasını havalimanındaki döviz büfelerine kaptırıyor.



5- Cep telefonu hattınızı doğru planlayın. Eğer hattınızı yurtdışına açık bırakırsanız ve tarifenizi buna göre ayarlarsanız döndüğünüzde çok yüksek faturalarla karşılaşabilirsiniz. Ya hiç kullanmayın ya da uygun fiyatlı tarifeleri tercih edin. Türkiye’de kullandığınız tarife yurtdışında kat kat daha fazla yansıyacaktır.



Seyahatin büyük bir çoğunluğu tecrübeyle gerçekleşir ancak verdiğimiz bu tavsiyeleri dikkate alırsanız daha verimli bir tatil geçirebilirsiniz. Yeni yerler keşfederken bol bol yürümenizi, toplu ulaşım araçlarını veya taksiyi mümkün olduğu kadar az kullanmanızı öneririz. Böylece daha fazla yer keşfedersiniz. Şehirleri detaylı bir şekilde keşfetmenizi sağlayan ve birçok ülkeyi görmeniz için plan çıkaran Avrupa turları kapsamlı olarak https://www.prontotour.com/Avrupa-Turlari adresinde yer alıyor. Buradaki indirimli fiyatlarla hemen rezervasyon yaparak Avrupa tatilinize başlayabilirsiniz.

