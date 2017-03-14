Avrupa’ya tatile çıkacaklara tavsiyeler

1- Gideceğiniz bölge veya ülkenin kültürünü anlamak için başvuracağınız en iyi kaynaklar edebi eserlerdir. Edebi eserler yıllardır süregelen yaşantıları, aşkları, cinayetleri ve kültürü içinde barındıran kaynaklardır. Edebi eserleri okuduğunuzda o bölgede neler olduğunu ve nelerin olabileceğini az çok anlayabilir ya da tahmin edebilirsiniz bununda size yabancılık çekmemeniz adına ciddi katkıları olur. Ayrıca internet ve gezi bloglarını da okuyarak daha önce gitmiş gezginlerin tavsiye ve tecrübelerini okuyabilirsiniz.



2- Bölgenin kültürünü öğrenirken biraz daha detaya girerek ülkenin resmi tatillerini öğrenmeniz işinize yarayacaktır. Gittiğinizde yemek yemek veya bir şeyler içmek istediğinizde size sadece otelin lobisi yardımcı olsun istemezsiniz değil mi? Resmi tatile denk gelirse sizin o bölgeyi ziyaretiniz sıkıntılı bir süreç olabilir, çünkü bazı ülkelerde her yer kapalı oluyor.



3- Pasaport geçerlilik sürenizin olup olmadığını kontrol edin yoksa zaten hiçbir ülke sizi kabul etmez. Fakat şöyle de bir durum var çoğu Avrupa ülkesi en az 3 aylık pasaport geçerlilik süresi olmasını istiyor. Pasaportunuzun geçerlilik süresinin ne kadar kaldığını araştırıp öyle vizeye başvurmanız sizin yararınıza olacaktır.



4- Para bozdurma işinizi Türkiye’ de halletmeye çalışın eğer havaalanına bu işi bırakırsanız daha düşük fiyatlardan paranızı bozduracaksınız çünkü havaalanlarındaki dövizciler komisyonla çalışıyorlar ve kendilerine bir pay ayarlayarak size fiyat veriyorlar. Çoğu yolcu bu işi son ana bıraktığı için yüksek miktarda parasını havalimanındaki döviz büfelerine kaptırıyor.



5- Cep telefonu hattınızı doğru planlayın. Eğer hattınızı yurtdışına açık bırakırsanız ve tarifenizi buna göre ayarlarsanız döndüğünüzde çok yüksek faturalarla karşılaşabilirsiniz. Ya hiç kullanmayın ya da uygun fiyatlı tarifeleri tercih edin. Türkiye’de kullandığınız tarife yurtdışında kat kat daha fazla yansıyacaktır.