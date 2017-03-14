Avrupa’ya tatile çıkacaklara tavsiyeler

Tamamen farklı bir ülkenin farklı yaşamına adapte olmak, yeni şeyler keşfetmek herkesin istediği bir durumdur. İlk kez yurtdışına çıkmanın heyecanını yaşarken bazı dikkat edilmesi gereken noktalar da mevcut. Başka bir ülkeyi ziyaret ettiğinizde başka bir kültüre ait yapılar, yemekler, hareketler ve konuşmalar duyacaksınız. Eğer yabancı dile tamamen hakim değilseniz yurtdışı turlarıyla veya daha önce yurtdışına çıkmış bir tanıdığınızla gitmenizi öneririz. Böylece yaşayacağınız problemlere daha kolay çözüm bulabilirsiniz. Üstelik %50’ye varan indirimli fiyatlarla paket turlar satın alabileceğiniz bu sayfayı öneriyoruz.
Özellikle Avrupa, içinde bir çok kültürü barındıran, gidenlerin bir daha gitmek istediği, her kıtadan insanların barındığı ve müthiş eğlenceli hayata sahip bir kıtadır. Şimdi Avrupa’ya tatile çıkacaklara tavsiyelerimizi sıralayalım.
3- Pasaport geçerlilik sürenizin olup olmadığını kontrol edin yoksa zaten hiçbir ülke sizi kabul etmez. Fakat şöyle de bir durum var çoğu Avrupa ülkesi en az 3 aylık pasaport geçerlilik süresi olmasını istiyor. Pasaportunuzun geçerlilik süresinin ne kadar kaldığını araştırıp öyle vizeye başvurmanız sizin yararınıza olacaktır.
4- Para bozdurma işinizi Türkiye’ de halletmeye çalışın eğer havaalanına bu işi bırakırsanız daha düşük fiyatlardan paranızı bozduracaksınız çünkü havaalanlarındaki dövizciler komisyonla çalışıyorlar ve kendilerine bir pay ayarlayarak size fiyat veriyorlar. Çoğu yolcu bu işi son ana bıraktığı için yüksek miktarda parasını havalimanındaki döviz büfelerine kaptırıyor.
5- Cep telefonu hattınızı doğru planlayın. Eğer hattınızı yurtdışına açık bırakırsanız ve tarifenizi buna göre ayarlarsanız döndüğünüzde çok yüksek faturalarla karşılaşabilirsiniz. Ya hiç kullanmayın ya da uygun fiyatlı tarifeleri tercih edin. Türkiye’de kullandığınız tarife yurtdışında kat kat daha fazla yansıyacaktır.
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