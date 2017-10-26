“AVRUPARK HAYAT“ PROJESİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Emlak Konut GYO güvencesiyle,Cihan İnşaat-Konut Yapı ortaklığı ile İstanbul Bahçekent'te inşaa edilen ‘Avrupark Hayat' projesinde satışlara bugün düzenlenen basın lansmanı ile başlandı. Proje kapsamında toplam 1.095 konut ve 81 ticari ünitenin yer aldığı projede, konut fiyatları ise 220 bin TL’den başlıyor.

‘Avrupark Hayat’ projesinin satışa çıkması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala, Emlak Konut’un Hoşdere 5.Etap ihalesini 156 milyon 500 bin TL hasılat taahhüdüyle kazandıklarını hatırlatarak, ‘Avrupark Hayat’ projesinde satışlara başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 700 milyon TL yatırım değeri bulunuyor

Yeni projenin yaklaşık 700 milyon TL’lik yatırım değerine sahip olduğunu belirten Ertuğrul Yavuz Pala, “Hoşdere 5. Etap projemiz; kalitesi, sosyal donatıları ve çocuk oyun alanlarıyla örnek bir proje olacak. Altta ticari alanlar, üstte rezidansların olacağı bir proje planlıyoruz.





Projemiz, bağlantı yollarının yeni havalimanına ulaşımı kolaylaştırması nedeniyle havaalanı personellerinden de büyük ilgi görüyor, hedef kitlemiz ise daha çok yatırımcı kesimden oluşuyor” diye konuştu. Kampanya ve ödeme koşullarıyla ilgili bilgi veren Pala, peşin alımlarda yüzde 5 indirim yaptıklarına dikkat çekti. Pala, “Satışlarımıza 'Biz bize yeteriz' ödeme kampanyasıyla devam ediyoruz, bu kampanyayı 30 Kasım tarihine dek sürdürmeyi planlıyoruz. 42 ay firma bünyesinde vade farksız taksitlendirme yapıyoruz. Ayrıca peşin alımlarda yatırımcılarımıza yüzde 5 indirim imkânı da sunuyoruz. Öte yandan; aidatların düşük tutulması için çalışmalar yürütüyoruz, aidatları ortalama 200-250 TL bandında tutmaya çalışıyoruz” dedi. ‘Avrupark Hayat’ projesinin 36 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor” dedi.













12 konut bloğunun bulunduğu projede; büyüklükleri 63 metrekare ile 174 metrekare arasında değişen 21 daire tipi yer alıyor. 1+1 den 4+1’e kadar tiplerin olduğu dairelerin metrekare fiyatları 3 bin 675 TL'den başlarken, 1+1 dairelerin başlangıç fiyatları da 220 bin TL olarak açıklandı.Projemiz, bağlantı yollarının yeni havalimanına ulaşımı kolaylaştırması nedeniyle havaalanı personellerinden de büyük ilgi görüyor, hedef kitlemiz ise daha çok yatırımcı kesimden oluşuyor” diye konuştu. Kampanya ve ödeme koşullarıyla ilgili bilgi veren Pala, peşin alımlarda yüzde 5 indirim yaptıklarına dikkat çekti. Pala, “Satışlarımıza 'Biz bize yeteriz' ödeme kampanyasıyla devam ediyoruz, bu kampanyayı 30 Kasım tarihine dek sürdürmeyi planlıyoruz. 42 ay firma bünyesinde vade farksız taksitlendirme yapıyoruz. Ayrıca peşin alımlarda yatırımcılarımıza yüzde 5 indirim imkânı da sunuyoruz. Öte yandan; aidatların düşük tutulması için çalışmalar yürütüyoruz, aidatları ortalama 200-250 TL bandında tutmaya çalışıyoruz” dedi. ‘Avrupark Hayat’ projesinin 36 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor” dedi.

Bölgeye inandıklarını ve o nedenle Bahçekent’te ikinci bir projeye start verdiklerini belirten Pala, bölgedeki ilk projeleri ‘Avrupark Bahçekent’ten ev alanların 2015 yılından bu yana yüksek ölçüde kar elde ettiklerini kaydetti. Pala, ‘Avrupark Hayat’ta da benzer bir başarı yakalamayı hedeflediklerini ifade etti.