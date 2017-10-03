AVRUPANIN EN GENÇ ÜLKESİ TÜRKİYE

En az yaşlı BAE ve Katar’da yaşıyor…

Son verilere göre, 7 milyardan fazla insanın yaşadığı dünyamızda yaşlı nüfusu en düşük olan ülkelerin genellikle Ortadoğu ve Afrika ülkeleri olması dikkat çekerken, yüzde 1 oran ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın yaşlı nüfusu en düşük ülkeler olduğu saptandı. Bu ülkeleri yüzde 2 ile Uganda, Kuveyt, Umman, Angola, Bahreyn, Burkina Faso ve Zambiya’nın takip ettiği görüldü.

Türkiye’de yaşam süresi beklentisi 78 yıl …

Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıl olarak açıklanan ülkemizde yaşayan 65 yaş ve üstü yaşlı sayısı 6.6 milyon kişi olarak belirlendi. Dünyada nüfusu 1 milyarın üzerinde olan Hindistan’da yüzde 6 yaşlı nüfusu bulunurken, Çin’de yüzde 10, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise yüzde 15 oranında yaşlı nüfus yaşadığı tespit edildi.

Medyaya nüfus ile ilgili yılbaşından bu yana 280 binden fazla haber yansırken, 79,8 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'de 65 yaş ve üzerinde ise 6,6 milyon kişinin yaşadığı tespit edildi.

En az yaşlı BAE ve Katar’da yaşıyor…

Son verilere göre, 7 milyardan fazla insanın yaşadığı dünyamızda yaşlı nüfusu en düşük olan ülkelerin genellikle Ortadoğu ve Afrika ülkeleri olması dikkat çekerken, yüzde 1 oran ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın yaşlı nüfusu en düşük ülkeler olduğu saptandı. Bu ülkeleri yüzde 2 ile Uganda, Kuveyt, Umman, Angola, Bahreyn, Burkina Faso ve Zambiya’nın takip ettiği görüldü.

Türkiye’de yaşam süresi beklentisi 78 yıl …

Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıl olarak açıklanan ülkemizde yaşayan 65 yaş ve üstü yaşlı sayısı 6.6 milyon kişi olarak belirlendi. Dünyada nüfusu 1 milyarın üzerinde olan Hindistan’da yüzde 6 yaşlı nüfusu bulunurken, Çin’de yüzde 10, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise yüzde 15 oranında yaşlı nüfus yaşadığı tespit edildi.

Medyaya nüfus ile ilgili yılbaşından bu yana 280 binden fazla haber yansırken, 79,8 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'de 65 yaş ve üzerinde ise 6,6 milyon kişinin yaşadığı tespit edildi.Basın Bülteni