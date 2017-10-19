AVRUPALI TÜRKİYE’DEN EV VE ARSA ALIYOR

En fazla taşınmazı İngilizler aldı …

Medyaya yılbaşından bu yana konut satışı ile ilgili 62 bin 311 haber yansırken Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke vatandaşları arasında Türkiye'den en fazla İngilizlerin taşınmaz aldığı belirlendi. 24 bin 456 İngiltere vatandaşı, Türkiye'de konut ve arsa sahibi olurken İngiltere'yi sırasıyla 9 bin 832 kişiyle Almanya, 4 bin 494 kişiyle Danimarka, 4 bin 454 kişiyle İsveç, 4 bin 146 kişi ile Belçika, 4 bin 87 kişi ile Hollanda, 3 bin 739 kişiyle İrlanda, 2 bin 170 kişiyle Finlandiya, bin 51 kişiyle Fransa ve 821 kişiyle Yunanistan ve diğer ülkeler izledi. Ayrıca ABD'den bugüne kadar bin 290 kişi Türkiye’den bin 152 konut ve arsa satın aldı.

Basın Bülteni