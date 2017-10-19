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AVRUPALI TÜRKİYE’DEN EV VE ARSA ALIYOR

19 Ekim 2017 Perşembe 14:37
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Avrupa ülkelerinde yaşayan insanların Türkiye'ye olan ilgisi her geçen gün artarken Interpress’in Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden elde ettiği bilgilere göre yabancılara taşınmaz satışında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 62 bin 46 kişi, Türkiye'den 44 bin 686 bağımsız bölüm ve 5 bin 447 ana taşınmaz satın aldı. Böylece bugüne kadar Türkiye'ye yatırım yapan 140 bin 832 yabancının yaklaşık yüzde 44'ünü AB üyesi ülkeler oluşturdu.

AVRUPALI TÜRKİYE'DEN EV VE ARSA ALIYOR
En fazla taşınmazı İngilizler aldı …

Medyaya yılbaşından bu yana konut satışı ile ilgili 62 bin 311 haber yansırken Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke vatandaşları arasında Türkiye'den en fazla İngilizlerin taşınmaz aldığı belirlendi. 24 bin 456 İngiltere vatandaşı, Türkiye'de konut ve arsa sahibi olurken İngiltere'yi sırasıyla 9 bin 832 kişiyle Almanya, 4 bin 494 kişiyle Danimarka, 4 bin 454 kişiyle İsveç, 4 bin 146 kişi ile Belçika, 4 bin 87 kişi ile Hollanda, 3 bin 739 kişiyle İrlanda, 2 bin 170 kişiyle Finlandiya, bin 51 kişiyle Fransa ve 821 kişiyle Yunanistan ve diğer ülkeler izledi. Ayrıca ABD'den bugüne kadar bin 290 kişi Türkiye’den bin 152 konut ve arsa satın aldı.

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