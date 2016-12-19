AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI

FRANKFURT (AA) - İnşaat üretimi, Avro Bölgesi’nde bu yılın ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 ve Avrupa Birliğinde de (AB) yüzde 0,4 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı ilk tahmin verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, bu yılın ekim ayında eylül ayına kıyasla yüzde 0,8 yükseldi. İnşaat üretimi, geçen yılın ekim ayına kıyasla ise yüzde 2,2 artış kaydetti.

Avro Bölgesi’nde inşaat üretiminin ekimde bir önceki aya kıyasla artmasında, bina yapımının yüzde 1,3 artması etkili olurken, inşaat mühendisliği ise yüzde 1,2 azaldı.

Yıllık bazdaki yükseliş de bina yapımının yüzde 2,7 ve inşaat mühendisliğinin yüzde 0,2 artmasından kaynaklandı.

-AB’de de inşaat üretimi arttı

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan AB'de ise inşaat üretiminin ekimde önceki aya oranla yüzde 0,4, önceki yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 1,1 arttığını ortaya koydu.

AB’nin inşaat üretiminde ekim ayında önceki aya kıyasla görülen artışta, bina yapımının yüzde 1 artması rol oynarken, inşaat mühendisliği ise yüzde 2,4 azaldı. Yıllık bazdaki artış ise bina yapımının yüzde 2,6 artmasından kaynaklanırken, inşaat mühendisliği yüzde 5 azaldı.

Verisi bulunan AB ülkeleri içinde, ekimde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış, yüzde 2,3’le İsveç’te, en fazla azalış ise yüzde 6,8’le Slovenya’da ölçüldü.

Yıllık bazda ele alındığında ise inşaat üretimi en fazla artan ülke yüzde 10’la yine İsveç oldu. En fazla azalış ise yüzde 22,1’le Slovakya’da kaydedildi.